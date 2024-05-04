【K社韩国小百科】《破墓》只是部超自然惊悚恐怖片？铁钉事件真实存在，目的令人毛骨悚然

崔岷植、金高银、柳海真和李到晛携手主演的恐怖电影《破墓》仅仅用了31天观影人次便突破了1000万大关，从100万到900万观影人次仅用了24天，成为2024年首部突破千万大关的电影，在韩国电影市场掀起了不小的波澜。

故事涉及风水、葬仪禁忌、巫俗文化等，表面上看是一个风水师，一个入殓师，再加上一个巫女和她的徒弟，4人给一家财阀迁祖坟的故事，实际上是披著惊悚恐怖片外皮的精神内核抗日片。



《破墓》一上映就有观众发现影片和韩国独立运动历史紧密相连，主角们的车牌0301、0815、1945，是光复节（1945.08.15/韩国从日本的殖民统治下独立）和三一节（1919年3月1日韩国独立运动家宣读《独立宣言书》，宣布韩国的独立） 的含义。 主角的名字也与朝鲜抗日独立运动家金相德、尹奉吉、李华林等姓名相同或谐音。恶灵第一个受害者「朴钟纯」的原型应该是朴齐纯」，日本强迫朝鲜王朝签订《乙巳条约》（又称日韩保护协约、乙巳勒约、五条约等，是日本帝国与大韩帝国在1905年（按干支纪年为乙巳年）11月17日於韩国首都汉城（今首尔）签订的不平等条约。 这个条约剥夺了韩国的外交权，日本根据该条约设置韩国统监府以控制韩国，标志著韩国沦为日本的保护国，变成日本事实上的殖民地）的五位内阁之一，也称为「乙巳五贼」。



故事的后半段集中在了主角4人团拔出於如何拔除一枚钉在特殊位置的特殊铁钉。 而「铁钉事件」也并非编剧的异想天开，首尔的都市传说之一就是「铁钉运动」，虽然没有官方或者正式文件提到过此事，但一直流传在民间。 据说日本殖民朝鲜时期，日本曾在韩国多个风水宝地钉下了铁钉，以此来切断韩国的「龙脉」，破坏风水以及削弱国运，传闻流传数十年，直到1995年，时任总统的金泳三借著光复50周年表达了要清除日本殖民地时期留下的残渣的决心，其中就是一项就是「쇠말뚝운동 铁钉运动」， 韩国国内三大台之一的KBS也报导过相关事情，称在韩国境内的长白山一带、北汉山、雪岳山、智异山等知名山脉等62处都发现长约180cm的铁钉。





崔岷植、柳海真、金高银、李到晛等演员的精彩演技，加上自然融入的韩国历史和民俗文化，整部影片不仅足够惊悚，大大刺激了观观众们的观感，更在情感和人性的探讨上赢得了观众的共鸣。

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