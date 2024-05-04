今天是任素生日！tvN送上《背著善宰跑》EP.5未公开：吃醋的柳善宰，观众：「好可爱、这个怎么剪掉了」

由金惠奫和边佑锡主演的《背著善宰跑》讲述忠实粉丝穿越回过去试图拯救本命的故事，开播后马上变成话题度黑马，在韩网有著超高讨论度，大家是不是也有追这部呢？

今日（4）是任素（金惠奫 饰）的生日，tvN 方面也公开 EP.5 的未播出画面，观众们也收到礼物啦！！两人一起埋时光胶囊之前，任素上公车就大喊两个人，还抢著占位置给柳善宰（边佑锡 饰）：「善宰啊～坐这里！」结果...善宰往后走到有两个空位的位置坐下，示意要任素坐他旁边：「你不坐吗？」任素还囔囔说著前面的位置下车比较方便，但...善宰就是想跟任素坐在一起啊 XD



另一段则是弄丢手机的任素正在传讯息，一旁的柳善宰问她：「你在跟谁传讯息呢？金泰成（宋建熙 饰）吗？」任素表示是贤珠（徐惠媛 饰）。柳善宰：「但是你男朋友对你好吗？」任素：「不知道呢！她很开心的样子...应该是对她很好吧！」柳善宰就开始碎念有什么好的，（金泰成）连跑步都不会，还问任素为什么喜欢他，任素表示长得帅、衣品好、人气又高，而这些话任锦（宋智浩 饰）也说过，也让柳善宰吃醋地说他们兄妹俩都没眼光～



这两段公开后，也让不少观众表示：「tvN什么好东西都自己收藏呢」、「高中生嫉妒心真可爱」、「再给点未公开的部分吧」、「柳善宰你是不是疯了？好可爱」、「好可爱...每个未公开爲什么都这样？？我一定要买蓝光」、「今天是什么日子啊，未公开又来了」、「所以才跟着买了衣服啊？怪不得感觉这么突然」、「请延长一下放送时间」、「今天是素儿生日，我收到礼物了」、「哎呀，这个怎么剪了，呜呜呜」等等。



奇幻爱情韩剧《背著善宰跑》逢星期一、二晚上9时30分在「黄Viu」上架，还没开始的观众们，赶紧打开追剧啦！



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