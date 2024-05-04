故意招骂吗？韩媒称「ILLIT WONHEE清纯美丽赛过孙艺珍」激怒网友：HYBE式舆论操控已行不通

HYBE与ADOR代表闵熙珍矛盾见报十余日以来，网友逐渐发现HYBE理亏但擅长打舆论战、尤其喜欢借知名艺人进行宣传，这一次居然拉上「国民初恋」孙艺珍，令网友反感情绪大爆发。

4月18日多家韩媒报导了新人女团ILLIT成员WONHEE接棒孙艺珍、韩志旼、朴信惠、金所炫等历代明星，成为宝矿力水得第29位代言人。 其中一家媒体的标题直言WONHEE「比孙艺珍更清纯美丽」，瞬间在网上引起讨伐。



孙艺珍从影20多年，凭清秀外形和过硬演技斩获韩国三大电影奖（大钟奖、青龙电影奖、百想艺术大赏），成为80后女演员中唯一大满贯影后。 除了事业稳定，私生活亦从未有负面传闻，与高人气男星炫彬从恋爱结婚到生子一路备受祝福，作品人品皆有目共睹，获封「国民初恋」「孙仙」绝非浪得虚名。



2000年代初为宝矿力水得拍摄的广告更是韩国广告史上的经典之一，一举奠定品牌清爽明朗的基调，带动单一产品销量突破1000亿韩元，直到现在仍是很多人心中的宝矿力女神。



而女团ILLIT今年3月底才刚刚出道，目前作品仅有一张迷你专辑《Super Real Me》，即便有选秀节目《R U Next？》阶段的粉丝基础，与孙艺珍的距离应无需赘言。



很多网友认为这是HYBE授意借孙艺珍名气宣传炒作新人，但因手法过时而适得其反：「记者是不认识孙艺珍？」「山寨NewJeans还不够，又要山寨孙艺珍？不愧是山寨团kkk」「这公司不做比较是不会宣传吗？」「记者是黑粉吗？ 」「狗大叔们只能想出这样的宣传」「为何对未成年小女孩这样」「WONHEE很可爱不需要被比较」「是走黑红的策略吗（*因为被骂而出名）」「宣传手法过时又难看」「原来一切都是舆论操控」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻