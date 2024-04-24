金秀贤与金智媛亲自挑选的名场面！《泪之女王》中金秀贤为爱说狠话，金智媛爱甜蜜回忆

即将步入结局又让观众们跟著流泪的《泪之女王》，金秀贤与金智媛的演技可说是收视率最大功臣，每一集金秀贤也的确贡献出了无数泪水，那么最令这位男神印象深刻的戏码是哪一场呢？

令所有人等待著周末到来的tvN电视剧《泪之女王》，剧中的白洪夫妇从一登场的貌合神离，到后来重拾过往的热爱，也随著海仁的病况让观众们跟著又哭又笑，剧中也有许多令人想一再回味的名场面。饰演白贤佑的金秀贤也选出了自己觉得印象深刻的名场面。



金秀贤提到，剧中白贤佑来到德国为了说服海仁能继续活下去，而对她说重话希望她以怨恨的力量活著，「反正你全都知道了不是吗？」这句台词是令他最印象深刻的。这场戏的背景是，白贤佑为了寻求治疗洪海仁的方法而独自暗中努力著，但海仁却在此时发现贤佑早已准备好离婚所需文件，心情备受打击，也失去了活下去的重心。



接著白贤佑就以坏老公自居，对於几乎丧失求生意志的海仁说出狠话，希望海仁就算恨也要活下去，甚至因为他背叛海仁所需要得到的惩罚，包含女王集团将对他提告等等他也一一接受，只要海仁找到活下去的重心。为爱成为坏老公的反转，让金秀贤选为本剧名场面。



相反的，金智媛则是选出在德国拍摄时的甜蜜时光，当地风光真的很美，所以令她印象深刻。相信观众们也是微笑著看完这些场面，海仁因病来到德国，贤佑对她又是无时无刻的照顾著，制造了许多两人珍贵的心动回忆。金智媛也提到，除了海仁没有患病前与贤佑的甜蜜蜜月约会，在德国也拍摄了许多两人决定性的瞬间，於是令她印象深刻。《泪之女王》将於本周播出完结篇。



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