【韩网热门】《背著善宰跑》里的演唱会座位kkkk

原PO贴出《背著善宰跑》剧中乐队Eclipse的演唱会现场，问：「... 这是湖南平原吗？」（小编注：韩半岛三大平原之一，面积约1620平方公里，韩国最大粮食产区）

韩国网友评论：

1. 人民军的活动吗... 要疯

2. 请林英雄学一学

3. 花钱的效果只是站在同一片天空下吧

4. 估计连声音都听不清，问旁边的粉丝「他说什么？」对方可能会说「我也不知道」

5. 怪不得小率没能入场也不是很生气，入不入场也没差太多

6. 这是秦始皇的步兵部队吗

7. 在《三体》见过

8. 海苔片加工工厂？

9. 要送卡车抗议

10. 至少把屏幕弄大一点吧

11. 既没有座位高低差也没有延伸舞台，太过分了吧ᅮᅮᅲ

12. 只是花钱去测试应援棒的发光能力

13. 哇如果尿急只能当场解决了

14. Taylor Swift来韩就有可能

15. 这不就是东方神起NISSAN演唱会kkk

16. 想起NCT东京巨蛋... kkkk笑不出来

17. 难道不是《波西米亚狂想曲》出现过的Live Aid吗...？

18. 体育场演唱会就是这样，即便很远也会陶醉在那个氛围里、很开心，心想「哇C我可是这级别歌手的粉丝」

出处：https://theqoo.net/hot/3196696807

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻