《泪之女王》收视再破20%！EP.14抢先看：白贤佑爲了救活洪海仁而恳切的祈祷，愿望能否实现？

《泪之女王》第13集以全国收视率20.2%（首都圈收视率22.3%），再次获得所有频道同时段第一。

听到找到治疗方法的消息后，洪海仁（金智媛 饰）沉浸在生存的喜悦之中，於是接受白贤佑（金秀贤 饰）的离婚取消要求，积累幸福的回忆。距离手术日期越来越近，白贤佑和洪海仁前往德国。在进入研究室之前，白贤佑好不容易向洪海仁吐露手术副作用，陷入冲击的洪海仁最终宣布不接受手术。



先公开影片中，是白贤佑到教堂双手合十恳切地祈祷让洪海仁活下去，洪海仁也找到他并说：「每到凌晨都不知道你去哪里，所以跟著你来了，努力的态度是可取的。」白贤佑也问努力什么？洪海仁：「你要努力祈祷，以后才能去天堂啊！这样我们无论生死才能在一起。」



之后白贤佑表示不是为了去天堂才努力祈祷的，是祈祷让洪海仁一定要动手术，不需要连记忆都保留，只要能活著就好了。虽然洪海仁「嘴硬」说这没有用，但...注视著白贤佑的眼神中也流露出很多感情。在丈夫的恳求下，洪海仁的心也逐渐动摇，她会做出什么样的决定？期待今晚的播出！





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