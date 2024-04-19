【雷】《背著善宰跑》纯情告白竟被断片「抹杀」！小率阻止参赛不成，危急关头唤醒深埋已久的记忆（EP.3-4）

tvN最新月火剧《背著善宰跑》讲述因疲惫的生活而结束生命的顶级男明星，和为了救活他而回到过去的热血粉丝所展开的奇幻爱情故事。

首播后观众评价相当高，第3、4集热度继续上升，拯救善宰之路真的一波三折啊！



*以下包含第3、4集关键内容！



未能传达的告白

善宰（边佑锡 饰）坚持参加比赛并对小率（金惠奫 饰）保证不会受伤，结果真的做到了。 拿到第一后，善宰想找机会对小率告白，但小率对他只有粉丝和朋友的情感、完全没想到恋爱的可能性，令善宰屡屡没能说出口。



小率偷偷把奶奶炖的鸡拿给善宰补身体，善宰爸回礼一坛腌五味子，小率没想到那是酒，一不小心把自己灌得醉醺醺。 小率借酒劲走来游泳池，恰逢善宰也在。 两人讲笑话、一起听音乐，善宰抓住时机告白并吻了小率，没想到当时小率已经断片，第二天完全不记得这回事！



好在告白被小率的MP3录下来，但还没等她听到就被太成（宋建熙 饰）抢先告白。 关键时刻小率穿越回现代，当年的小率重新回到年少无知模式，立即答应交往。



该发生的终究会发生？

善宰虽然比赛时没受伤，但训练时还是再次拉伤肌腱，只能放弃游泳。 小率为了阻止善宰当偶像，叮嘱白仁赫（李承协 饰）不要带著善宰参加试镜，还撕掉他们收到的娱乐公司名片，但善宰还是跟著白仁赫前往了另一个公司的试镜......



穿越回现代后，善宰去世事实未发生改变，但警方在善宰房间发现一张跟小率的合照，小率自己皮夹里也出现当时拍的照片。 究竟，穿越回去的小率能改变多少未来呢？



「我失去的是记忆，还是你？」

小率短暂回到现代时接到白仁赫电话，第一次得知善宰因她背负了长久的心理负担。 小率发现善宰的手表会在午夜12点启动，再次穿越回高中。



小率找去娱乐公司，得知善宰并没有参加试镜。 回来时小率在巴士睡著坐到偏僻车站，被醉汉骚扰从桥上落水，幸得善宰及时救起。 这一刻小率突然想起：之前遭遇交通事故也是被善宰救起，但当时她因瘫痪陷入绝望、只顾著埋怨善宰，令善宰内疚不已。



下集预告里，小率表示善宰是她的救命恩人，更加坚定要改变他的命运。 《背著善宰跑》每周一二更新，香港观众可在黄VIU煲剧平台同日追看！



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