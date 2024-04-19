[好片推荐]《犯罪都市4》张夷帅本次升格为「秘密警察」！马东石铁拳对上佣兵金武烈短刀～

[无雷]总是令人期待痛快铲除恶人的《犯罪都市4》系列电影终於回来了！本次铁拳怪物刑警马东石，面对出身佣兵的强敌金武烈，如何一网打尽网路吸金犯罪集团？将再度为观众们送上痛快一击。

马东石所饰演的怪物刑警马锡道，这一次面对他所不太懂的数位线上犯罪，必须网罗警方网路搜查组的成员，於是请来了李主傧与另一成员共同协助办案，也让团队增添新血。本次办案的难度更高，毕竟网路犯罪必须追查出真正的IP位址与地点，通常都在海外偏僻之处。



除了网路搜查组的协助，在每一集当中都扮演重要绿叶角色的「张夷帅」，又再度成为重点人物。他对马锡道可说是避之唯恐不及，但总是又被找到，不得不提供重要线索。这一次马锡道不用威胁的方式，而改用柔性劝说，赠与一个重要证物，证明张夷帅成为「秘密警察」，让他感觉自己也是警方的一员，更是卯足全力冲刺，成为本次破案关键人物。



这次的冷血反派金武烈，人设为佣兵出身，从一登场就是眼睛不眨一下的直接捅人，是人人看到就惧怕的角色。而为了不让别人小看他，不断残害无辜的民众，甚至大胆到直接走入警局杀死可能对他不利的证人，面对这样无视警方与法律的恶人，马东石该如何用铁拳收拾他？最终在机舱中的一打二，也是本片最痛快的高潮，而马东石仅问空姐「我有几分钟？」收拾这些恶人对他来说只是小菜一碟！保证绝对令观众痛快感飙升～



本次《犯罪都市4》因为被害人母亲的眼泪与临终请托，让马锡道无论如何都不愿意放弃此案，跟前几集一样，内部长官仍然劝他交出案子给其他组侦办，让他直接在长官面前双膝下跪！坚持要亲手逮到幕后主嫌。最后他也与全体队员到被害者母子坟前致意，为这次的作品增添了一些感性的氛围。《犯罪都市4》仍兼顾到丰富笑点与严惩犯罪，想要痛快纾压的观众们请期待4月26日全台上映。



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