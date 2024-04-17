父亲超低调再婚，金秀贤缺席婚礼！凄惨家庭史再曝光：心脏手术时亲父都未露面

金秀贤的新作《泪之女王》正在火热播出中，收视率节节攀高，直逼tvN历代电视剧收视率第一名的《爱的迫降》。

而此时却传出了金秀贤的父亲、歌手金忠勋（64岁）低调再婚的消息。 然而身为儿子的金秀贤缺席了父亲的婚礼，同时金忠勋过往抛妻弃子的历史也被重新提及。



早在金秀贤靠《来自星星的你》中的「都敏俊」一角火遍全亚洲的时就被报导过家庭关系。 因为金秀贤不想让妈妈伤心，他一直对父亲避而不提，对外都称自己是独生子，但仍被媒体和网友挖出他的父亲是曾经活跃在80年代摇滚乐队Seven Dolphins的主唱金忠勋。

金秀贤并非是在充满爱意的家庭里长大，父母早就离异，他一直跟著妈妈生活，因经济拮据，和妈妈在月租房住了20年。 出道后的金秀贤也从未提到过生父，反而是同父异母的妹妹金珠娜在参加选秀节目《Produce 101》时被曝出同父异母的哥哥是金秀贤，一度成为话题，还被指蹭金秀贤热度。

逐渐在娱乐圈闯出名堂的金秀贤对父亲并没有不闻不问。 2020年播出的CHANNEL A《听到的传闻》中，有记者嘉宾就爆料：「金秀贤目前经济状况宽裕，所以他一直在给父亲、同父异母的妹妹以及妹妹的母亲（继母）经济上的帮助。 」 可以说是非常的善良和有孝心了。



金忠勋在2019年发表新曲时提到了儿子，称：「我和秀贤私下关系紧密，从来不谈工作，在我内心里始终觉得自己是他的父亲，也一直很后悔（没有好好对待他）。 」金忠勋曾在釜山活动，正巧遇到金秀贤要做心脏手术，但他却没能陪在儿子身边，「2004年我接到电话说他要做心脏手术，因为说不是大手术，我也没多想，以为不严重，加上乐队不能没有我，所以就没去探望他，后来才知道是一个很大的手术。 」

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