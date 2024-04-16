LE SSERAFIM & ILLIT引发歌唱实力争议，遭网友口诛笔伐：HYBE就是K-POP的毁灭者，只会砸钱搞行销

LE SSERAFIM在美国科切拉Coachella音乐节上的舞台，直接让广大K-POP粉丝破防，甚至吐槽「第一次这么渴望她们可以假唱」！

根据LE SSERAFIM所属经纪公司、HYBE旗下的SOURCE MUSIC透露，团队在Coachella音乐节上共演出了40分钟，表演了10首歌曲，其中包括〈ANTIFRAGILE〉、〈FEARLESS〉、〈UNFORGIVEN〉以及未公开的〈Hot & Fun〉等。 公司在新闻稿中写道：「成千上万的歌迷聚集在举办地印第奥（举办地）以观看LE SSERAFIM的表演，可以在各个地方找到印有五名成员脸的手幅和LE SSERAFIM官方应援棒，切实体现出了团队的火爆人气。 」

然而对比曾经在同一个舞台上亮相过的2NE1、BLACKPINK等前辈，这次LE SSERAFIM的开麦演唱让人大跌眼镜，脱离了韩国音乐节目上修音等技术支持，她们的真实唱功全部曝光，遭到无数K-POP粉的抨击，让团队的实力饱受怀疑，更被骂「丢脸丢到去了国外」。

*相关报导：大势女团 LE SSERAFIM 「首登科切拉」全开麦唱引热烈讨论！韩网友：实力真的不行、我都觉得丢脸

르세라핌 코첼라 틀자마자 놀라버림 pic.twitter.com/2Hvp9VaTZv — 공책 (@boktanzra) April 14, 2024

不仅如此，HYBE旗下的另一个女团，被叫「HYBE小女儿」的新人女团ILLIT ，虽然出道曲〈Magnetic〉空降美Billboard Global 200，全球榜第8位，俨然就是朝著世界第一K-POP女团的位置发起冲击，但在获得音乐节目冠军后的安可舞台上，失去了伴奏的清唱让走音更加明显，相关影片迅速在韩网各大论坛上疯传，令ILLIT被批评「毫无实力」，即使是新团，但全开麦水准也达不到基本水准。

无论是LE SSERAFIM还是ILLIT，都是HYBE娱乐力捧的女团，而如今的K-POP界，早就不是老三大社SM、JYP、YG的天下，HYBE享有一席之地，经过LE SSERAFIM的Coachella舞台和ILLIT的音乐节目安可舞台争议之后，HYBE也成为了众矢之的，有网友直接在韩网发帖表示「HYBE会成为K-POP的毁灭者」。



发帖人称：「SM、YG和JYP三大公司经过艰苦的训练器打造出了整体实力兼备的爱豆，并逐一推出，HYBE却把实力不足的孩子强捧出来，通过大量量产爱豆+防弹后辈的名号，进行病毒式行销，让人觉得K-POP正在消亡。 说实话，最近活动的SM、YG、JYP爱豆中，有谁爆出过实力争议吗？」



同时发帖人还列举了三大社的爱豆团，SM娱乐旗下有Red Velvet、NCT、aespa、RIIZE；JYP娱乐有Stray Kids、ITZY、NMIXX；YG娱乐则有WINNER、BLACKPINK、TREASURE、BABYMONSTER。 同时表示「更严重的是，HYBE爱豆的无知井底之蛙粉丝们辩解『这有什么关系』，捂住耳朵说『歌唱实力有什么重要的』，还说『这种程度算好的了』，脑子坏了才能说出这种话，什么都不在乎。 」

相关内容已经在论坛上引爆热议，得到了不少网友的支持，大家留言称：「音源就像爆米花，最近的榜单都是一些不认识的，比起歌手更像IG网红，三大社就算往死里斗也会死守底线，但某家完全就是砸钱」、「老实说，发帖人没有一句话是错的」、 「实力另说，HYBE根本就是全民公敌，从演唱会的价格，到最近那些奇怪的商业手段，都是从他家开始的」、「HYBE想让大家看到即使没有BTS也很红的样子，但出来的效果很勉强」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻