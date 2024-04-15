金宣虎在节目中大喊「耳朵听不见」！《以吃为先的兄弟们2》因泰国料理太辣而留下的后遗症

由金俊铉，文世润与金宣虎共同演出的美食综艺节目《以吃为先的兄弟们2》播出第四集，三人走访泰国吃遍美食，也进行韩国与泰国的辣度对决挑战，金宣虎竟在节目中表示自己辣到「耳朵听不见」了！

15日晚间即将播出的《以吃为先的兄弟们2》第四集，金俊铉与金宣虎前往与订阅者高达81万人次的人气泰国饮食专业主播马元瓦帝夫妇会面，并且进行辣味Level10的挑战，开启金氏兄弟的辣味神经。原本也在吃喝兄弟行列中的文世润，因行程问题必须提早返回韩国，但留下了与泰国名人见面并接受吃播介绍的任务给金宣虎与金俊铉。



泰国名人一见到金宣虎立刻上前迎接，还说自己是金宣虎的粉丝，名人妻子也说自己看过《海岸村恰恰恰》，令观众感受到金宣虎在泰国当地的人气。而这位名人马云号称自己是泰国第一会吃辣的人，并且对眼前的金氏兄弟提出挑战，金俊铉也呛声「韩国人也很会吃辣」，马云说自己能吃到辣度第10级，金宣虎突然请翻译说明「麻烦转告他我在韩国吃辣要配饮料」，突然气势变得畏缩了起来。



正式开始时，准备好的食物按照辣度渐渐登场，金氏兄弟也展开挑战，有许多料理仅凭外观就令人瞠目结舌。金宣虎更挑战对方提出的挑战，直接嚼下泰国辣椒，由於辣度超高是猛兽等级，也令大家担心著金宣虎的反应。这时候金宣虎突然从椅子上站了起来，不断抖动著耳朵，还向身边的人大喊「耳朵听不到了」，让大家相当好奇是否真的辣到一个身体难以接受的程度。



让金宣虎短暂失聪的泰国辣椒威力惊人，而金俊铉、文世润与金宣虎三兄弟在泰国的最终行程也将於本集公开，请大家收看今晚播出的第四集内容。



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