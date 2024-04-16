LE SSERAFIM & ILLIT引發歌唱實力爭議，遭網友口誅筆伐：HYBE就是K-POP的毀滅者，只會砸錢搞行銷

LE SSERAFIM在美國科切拉Coachella音樂節上的舞台，直接讓廣大K-POP粉絲破防，甚至吐槽「第一次這麼渴望她們可以假唱」！

根據LE SSERAFIM所屬經紀公司、HYBE旗下的SOURCE MUSIC透露，團隊在Coachella音樂節上共演出了40分鐘，表演了10首歌曲，其中包括〈ANTIFRAGILE〉、〈FEARLESS〉、〈UNFORGIVEN〉以及未公開的〈Hot & Fun〉等。 公司在新聞稿中寫道：「成千上萬的歌迷聚集在舉辦地印第奧（舉辦地）以觀看LE SSERAFIM的表演，可以在各個地方找到印有五名成員臉的手幅和LE SSERAFIM官方應援棒，切實體現出了團隊的火爆人氣。 」

然而對比曾經在同一個舞台上亮相過的2NE1、BLACKPINK等前輩，這次LE SSERAFIM的開麥演唱讓人大跌眼鏡，脫離了韓國音樂節目上修音等技術支持，她們的真實唱功全部曝光，遭到無數K-POP粉的抨擊，讓團隊的實力飽受懷疑，更被罵「丟臉丟到去了國外」。

*相關報導：大勢女團 LE SSERAFIM 「首登科切拉」全開麥唱引熱烈討論！韓網友：實力真的不行、我都覺得丟臉

르세라핌 코첼라 틀자마자 놀라버림 pic.twitter.com/2Hvp9VaTZv — 공책 (@boktanzra) April 14, 2024

不僅如此，HYBE旗下的另一個女團，被叫「HYBE小女兒」的新人女團ILLIT ，雖然出道曲〈Magnetic〉空降美Billboard Global 200，全球榜第8位，儼然就是朝著世界第一K-POP女團的位置發起衝擊，但在獲得音樂節目冠軍後的安可舞台上，失去了伴奏的清唱讓走音更加明顯，相關影片迅速在韓網各大論壇上瘋傳，令ILLIT被批評「毫無實力」，即使是新團，但全開麥水準也達不到基本水準。

無論是LE SSERAFIM還是ILLIT，都是HYBE娛樂力捧的女團，而如今的K-POP界，早就不是老三大社SM、JYP、YG的天下，HYBE享有一席之地，經過LE SSERAFIM的Coachella舞台和ILLIT的音樂節目安可舞台爭議之後，HYBE也成為了眾矢之的，有網友直接在韓網發帖表示「HYBE會成為K-POP的毀滅者」。



發帖人稱：「SM、YG和JYP三大公司經過艱苦的訓練器打造出了整體實力兼備的愛豆，並逐一推出，HYBE卻把實力不足的孩子強捧出來，通過大量量產愛豆+防彈後輩的名號，進行病毒式行銷，讓人覺得K-POP正在消亡。 說實話，最近活動的SM、YG、JYP愛豆中，有誰爆出過實力爭議嗎？」



同時發帖人還列舉了三大社的愛豆團，SM娛樂旗下有Red Velvet、NCT、aespa、RIIZE；JYP娛樂有Stray Kids、ITZY、NMIXX；YG娛樂則有WINNER、BLACKPINK、TREASURE、BABYMONSTER。 同時表示「更嚴重的是，HYBE愛豆的無知井底之蛙粉絲們辯解『這有什麼關係』，摀住耳朵說『歌唱實力有什麼重要的』，還說『這種程度算好的了』，腦子壞了才能說出這種話，什麼都不在乎。 」

相關內容已經在論壇上引爆熱議，得到了不少網友的支持，大家留言稱：「音源就像爆米花，最近的榜單都是一些不認識的，比起歌手更像IG網紅，三大社就算往死裡鬥也會死守底線，但某家完全就是砸錢」、「老實說，發帖人沒有一句話是錯的」、 「實力另說，HYBE根本就是全民公敵，從演唱會的價格，到最近那些奇怪的商業手段，都是從他家開始的」、「HYBE想讓大家看到即使沒有BTS也很紅的樣子，但出來的效果很勉強」等。

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