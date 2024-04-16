《泪之女王》罗秘书总能说出观众心声！普美从爱豆到「演技豆」的转变大成功！网：你说她是Apink普美？

自从罗曼史剧《泪之女王》开播之后，热度就一直居高不下，成为近两个月最火爆的新剧。 随著该剧的热度不断攀升，不仅主角团的人气一路高涨，观众们也注意到了不少配角！

比如扮演女主角洪海仁（金智媛 饰）的秘书一角的正是女团Apink成员普美，她的登场也为剧情增添了不少笑点和温馨。普美饰演「罗秘书」外表高傲内心活泼明朗，最重要的是她完全就是观众们的「嘴替」，总能在恰当的时候说出观众们的心声，犹如官方设置在剧中的「人形弹幕」（笑）！



白贤佑（金秀贤 饰）大惊小怪地紧张洪海仁咳嗽时，她突如其来地吐槽了一句「要不要帮您叫救护车」；碰到白贤佑怕老婆手冷，把对方的双手放进自己口袋时，罗秘书一脸嫌弃，下撇的嘴角和不屑的眼神彷佛在说「我看你俩接下来要怎么演」..... 罗秘书几乎每集都会适时地给观众们带来笑声。

当得知洪海仁身病后，前来探访的罗秘书嘴上虽然说著傲娇的话，但担忧的表情和主动求抱抱都出卖了她的真心，不再像之前插科打诨，展现出了作为洪海仁身边人的心痛和舍不得。 普美通过自己对罗秘书心理的理解，用表情、动作、语气等等完美刻划出了一个有血有肉，虽傲娇却懂得体谅他人的饱满人物。



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除了演员的身份之外，普美更让人熟悉的身份是女团Apink的成员，2017年一部《今生是第一次》让我们看到了演员普美的魅力，虽然作为配角出演，但普美凭藉自然率真的演技得到了许多好评。



如今《泪之女王》中的普美明显演技更加细腻、自然，连微表情都很到位，看得观众们忍不住评价：「一开始以为她长得像普美，没想到真的是她，震惊於她的演技，现在完全就是演员脸」、「哇，认真演下去的话，表演寿命会越来越长」、「我还以为不是普美，原来真的是她啊」、「 她的戏太自然了，自然到我已经忘了她是爱豆」、「我知道普美，但是没想到罗秘书就是普美」、「Apink成员？我还以为她就是一名演员」、「你说这是普美？？我都没认出来」、「普美？？Apink？？我以为她是位新人演员」，对普美的演技表现出了极大的赞美。

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