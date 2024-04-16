《淚之女王》羅秘書總能說出觀眾心聲！普美從愛豆到「演技豆」的轉變大成功！網：你說她是Apink普美？

自從羅曼史劇《淚之女王》開播之後，熱度就一直居高不下，成為近兩個月最火爆的新劇。 隨著該劇的熱度不斷攀升，不僅主角團的人氣一路高漲，觀眾們也注意到了不少配角！

比如扮演女主角洪海仁（金智媛 飾）的秘書一角的正是女團Apink成員普美，她的登場也為劇情增添了不少笑點和溫馨。普美飾演「羅秘書」外表高傲內心活潑明朗，最重要的是她完全就是觀眾們的「嘴替」，總能在恰當的時候說出觀眾們的心聲，猶如官方設置在劇中的「人形彈幕」（笑）！



白賢祐（金秀賢 飾）大驚小怪地緊張洪海仁咳嗽時，她突如其來地吐槽了一句「要不要幫您叫救護車」；碰到白賢祐怕老婆手冷，把對方的雙手放進自己口袋時，羅秘書一臉嫌棄，下撇的嘴角和不屑的眼神彷彿在說「我看你倆接下來要怎麼演」..... 羅秘書幾乎每集都會適時地給觀眾們帶來笑聲。

當得知洪海仁身病後，前來探訪的羅秘書嘴上雖然說著傲嬌的話，但擔憂的表情和主動求抱抱都出賣了她的真心，不再像之前插科打諢，展現出了作為洪海仁身邊人的心痛和捨不得。 普美通過自己對羅秘書心理的理解，用表情、動作、語氣等等完美刻劃出了一個有血有肉，雖傲嬌卻懂得體諒他人的飽滿人物。



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除了演員的身份之外，普美更讓人熟悉的身份是女團Apink的成員，2017年一部《今生是第一次》讓我們看到了演員普美的魅力，雖然作為配角出演，但普美憑藉自然率真的演技得到了許多好評。



如今《淚之女王》中的普美明顯演技更加細膩、自然，連微表情都很到位，看得觀眾們忍不住評價：「一開始以為她長得像普美，沒想到真的是她，震驚於她的演技，現在完全就是演員臉」、「哇，認真演下去的話，表演壽命會越來越長」、「我還以為不是普美，原來真的是她啊」、「 她的戲太自然了，自然到我已經忘了她是愛豆」、「我知道普美，但是沒想到羅秘書就是普美」、「Apink成員？我還以為她就是一名演員」、「你說這是普美？？我都沒認出來」、「普美？？Apink？？我以為她是位新人演員」，對普美的演技表現出了極大的讚美。

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