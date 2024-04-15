大势女团 LE SSERAFIM 「首登科切拉」全开麦唱引热烈讨论！韩网友：实力真的不行、我都觉得丢脸

大势女团 LE SSERAFIM 在当地时间13日参加美国大型音乐庆典《2024 Coachella﻿ 科切拉音乐节》，她们出道仅1年半就登上《科切拉》舞台，成爲历代韩国歌手中在最短时间内单独演出的艺人。

当天， LE SSERAFIM 以奢华的服装和世界顶级吉他手爲后盾，成员们穿的服装是由 Louis Vuitton 创意总监尼古拉斯・盖斯基埃亲自制作的，此外〈UNFORGIVEN〉的舞台油参与 Feat. 的 Nile Rodgers 亲自演奏。一连表演表演10多首歌曲，其中还包含未公开新歌〈Hot & Fun〉，让现场气氛嗨到最高。



虽然有华丽的衣服、传奇吉他手，但有大部分人认爲主人公 LE SSERAFIM 的表现似乎有点不足。由於这次是全开麦，更可以听出每个成员呼吸急促、破音等，在舞台后半段演唱，成员们体力下降，展示难以估量的现场演唱实力。

而 LE SSERAFIM 的表演也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「希望能在韩国证明自己的现场演唱实力」、「对不起，他们的主唱太可怕了」、「与实力相比，站在了过分的舞台上」、「哇 这个真的太严重了」、「怎么能做得这么差呢...」、「真丢人、太差劲了」、「站那么大的舞台，连练习都没练过吗」、「日本成员们的实力根本没期待过，我还以爲允眞唱得很好呢！她也不怎么样」、「在这里安可完蛋也没关系，千万别在外国舞台上这样..」、「不是音痴对决吧」、「连音准都不好，爲什么在那里」等等。



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