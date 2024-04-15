【韩网热帖】金秀贤收视率跟角色财产成正比
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【韩网热帖】金秀贤收视率跟角色财产成正比

明星   2024年4月15日   星期一13:52   Sani  

（封面图源：《拥抱太阳的月亮》《泪之女王》《来自星星的你》剧照）

tvN《虽然是精神病但没关系》文康泰

-因沉重的生活负担而拒绝爱情的精神病院护工
-最高7.3%
（图源：《虽然是精神病但没关系》剧照）

KBS《制作人的那些事》白承灿
-中产家庭子女，KBS综艺局PD
-最高17.7%
（图源：《制作人的那些事》剧照）

KBS《梦想起飞Dream High》宋森动
-（后来）获得Grammy奖的顶级歌手
-最高17.9%
（图源：《梦想高飞》剧照）

tvN《泪之女王》白贤佑
大企业法务理事兼女婿
最高20.7%（现在进行时）
（图源：《泪之女王》剧照）

SBS《来自星星的你》都敏俊
-拥有狎鸥亭蚕室大部份土地的外星人
-最高28.1%
（图源：《来自星星的你》剧照）

MBC《拥抱太阳的月亮》李暄
-整个国家都归他
-最高42.2%
（图源：《拥抱太阳的月亮》剧照）

文康泰请闭眼...

韩国网友评论：
1. 还真的很有道理耶kkk
2. 康泰是我的最爱ᅲᅲ
3. 《虽然是精神病但没关系》真的是部好剧，虽然有些设定比较夸张，但心理学层面写的很好
4. 越穷的角色粉丝越喜欢，越有钱的角色大众人气越高kkk但我喜欢穷的
5. 仔细想想没演过财阀二世三世kkk
6. 如果要赢过李暄，是不是要征服宇宙
7. 去拍《沙丘》吧
8. 可能需要拍都敏俊回母星当总统的番外篇kkk
9. 笑死，在法务理事基础上继承财产会变更有钱吧，然后收视率变更高？
10. 共同点是都长得很帅，光顾著看脸，没记住贴文内容kkk
11. 我最惊讶的是... 金秀贤的脸怎么都没变化...？真的是都敏俊吗
12. 康泰啊不要听，你是最棒的

出处：https：//theqoo.net/hot/3184203434

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