【韩网热帖】金秀贤收视率跟角色财产成正比

tvN《虽然是精神病但没关系》文康泰

-因沉重的生活负担而拒绝爱情的精神病院护工

-最高7.3%



KBS《制作人的那些事》白承灿

-中产家庭子女，KBS综艺局PD

-最高17.7%



KBS《梦想起飞Dream High》宋森动

-（后来）获得Grammy奖的顶级歌手

-最高17.9%



tvN《泪之女王》白贤佑

大企业法务理事兼女婿

最高20.7%（现在进行时）



SBS《来自星星的你》都敏俊

-拥有狎鸥亭蚕室大部份土地的外星人

-最高28.1%



MBC《拥抱太阳的月亮》李暄

-整个国家都归他

-最高42.2%



文康泰请闭眼...

韩国网友评论：

1. 还真的很有道理耶kkk

2. 康泰是我的最爱ᅲᅲ

3. 《虽然是精神病但没关系》真的是部好剧，虽然有些设定比较夸张，但心理学层面写的很好

4. 越穷的角色粉丝越喜欢，越有钱的角色大众人气越高kkk但我喜欢穷的

5. 仔细想想没演过财阀二世三世kkk

6. 如果要赢过李暄，是不是要征服宇宙

7. 去拍《沙丘》吧

8. 可能需要拍都敏俊回母星当总统的番外篇kkk

9. 笑死，在法务理事基础上继承财产会变更有钱吧，然后收视率变更高？

10. 共同点是都长得很帅，光顾著看脸，没记住贴文内容kkk

11. 我最惊讶的是... 金秀贤的脸怎么都没变化...？真的是都敏俊吗

12. 康泰啊不要听，你是最棒的

出处：https：//theqoo.net/hot/3184203434

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻