【韩网热帖】韩韶禧「粉丝应援小纸条」被指是自导自演

韩韶禧日前在IG PO出粉丝写的应援纸条和自己的手写回复，表示正在努力改变想法。 部份网友指出「粉丝」的笔迹和措辞均与韩韶禧十分相似，怀疑是她自导自演。

韩韶禧PO出的粉丝纸条里写道：「请问是韩韶禧姐姐吗？如果是的话，只想问最近过得好不好。 怕打扰您休息，没表现出认出您。 很喜欢您！-粉丝-」韩韶禧写道：「对，是我。 谢谢你认出我。 最近，嗯... 在努力改变想法。 托您的福，今天获得了更多动力。 谢谢你表现出认出我！-韶禧-」

网友认为粉丝纸条里「如果是的话，只想（맞다면 단지）」是韩韶禧常用的措辞方式，「ᄆ， ᄌ， ᄃ」等字母的笔迹也很相似。



韩国网友评论：

1. 艺人下限能有多低，通过韩韶禧知道了

2. 比起笔记，内容更奇怪kkk如果是对话还算合适，既然要递纸条，应该不会写「请问是韩韶禧姐姐吗？如果是的话，只想...」这种话吧。 已经认定对方是韩韶禧才递纸条，还问「是不是？」这样合理吗？如果是面对面讲话可能还好... 我都觉得丢人

3. D社也是自导自演~粉丝应援纸条也是自导自演~

4. 为什么要这样... 我都感到羞耻 ᅮᅮ

5. 纸条里的「맞」下方字母「ᄌ」跟韩韶禧的笔迹一模一样，写得很大，在我看来是很鲜明的特徵

6. 如果是真的，以粉丝的立场就算为了替姐姐澄清委屈，也应该立即发声认证吧......

7. 我都脸红了，如果是事实，这到底是什么妄想和羞耻啊kkkk哇真的kkk

8. 字母ᄇ也都是先画个u再加两横的感觉，笔迹鉴定不是没道理的，相当於指纹呢

9. 哇这程度算精神病吧

10. 今年的丢人事是怎么回事...

11. 这位如果安静呆著（舆论）还能维持在中间，越讲话形象越糟...

12. 自称粉丝却问对方是不是韩韶禧？

13. 韩韶禧究竟是什么样的人？这也能造假吗？如果真是造假，算不算缺乏道德概念啊？可怕

14. 不管，能不能先解释一下法国大学的事

15. 哪个粉丝会这样随便撕张纸递给支持的艺人？

16. 暂时别用SNS比较好...

出处：https://pann.nate.com/talk/372373414

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