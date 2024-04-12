青春纯爱剧《背著善宰跑》超甜抢先看：任率对善宰疯狂输出土味情话，资深粉丝轻松拿捏少年偶像！

善宰想笑又努力忍住的模样太可爱了！这就是青春和初恋吗！

tvN新剧《背著善宰跑》首播后反响爆棚，很多人惊呼太久没看到这样令人心动的青春浪漫剧了！今日公开了下周的抢先看片段，甜到让人手脚蜷缩~XD

任率（金惠奫 饰）和善宰（边佑锡 饰）并排坐在泳池边，微醺的任率开启土味情话模式：「你突然情绪低沉，让我感觉有道墙... 完美的墙？」（*韩文「完美」第二个字与「墙」同音）



善宰思考这是哪个类型的耍酒疯，任率继续：「你的能力其实是bubble哦？unbelievable！不喜欢吗？真是很zing（恶心）耶... amazing！」

一连串土味情话让善宰忍不住偷笑，表面上还维持高冷嫌弃：「很无趣！不要再讲了。 」任率不解地嘟囔：「这些以前可是善宰的爆笑按钮啊，居然不好用了。 」不愧是15年骨灰级粉丝，对偶像的喜好了若指掌，清纯少年就这样被轻松拿捏！XD



任率拿出随身听邀善宰一起听音乐，迷迷糊糊差点跌倒。 善宰立即把她拉回来，心想幸亏这一侧肩膀没受伤。 任率播放的是金亨中2003年发行的《好像是吧（그랬나봐）》，也就是善宰后来经常给粉丝唱的歌！善宰喜欢的薄荷糖也是因为任率，尽管她不知道，他的世界早已被她填满~这一对真的太甜了！



선재업고튀어 선업튀 3화 스페셜 선공개



아무렇지않게 주접하는 임솔이랑

듣다보니 입꼬리 주채못하는데 좋아죽는 류선재

김혜윤이랑 변우석 이런 연기 왤케 잘함ㅋㅋㅋㅋ

술먹고 졸아서

아픈 어깨인거랑 상관없이 기대게 만드는거 갸죠음 pic.twitter.com/mvgsMKFznK — 잡담하는 온단 (@0dan79) April 12, 2024

前两集播出后有观众猜测任率可能在事故后失忆，因为她不记得家对面住的就是善宰，不记得曾经给善宰薄荷糖，事故时救她的人似乎是善宰，看起来她也不记得......

而第二集结尾，2023年1月1日善宰坠亡的酒店桌上，一堆药瓶中间多了一张与任率的合影，暗示任率的穿越已对未来做出一点改变。 所以接下来会不会看到药瓶逐个减少、善宰完好无损地走出酒店呢？一定要是HE啊！





《背著善宰跑》每周一二更新，香港观众可在黄Viu煲剧平台同步追看！



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