【微雷】《背著善宰跑》女主和贝斯手竟是二搭！金惠奫&宋建熙曾在话题剧《SKY Castle》演「学霸女&私奔男」

tvN新剧《背著善宰跑》首播好评如潮，集合「青春纯爱+悬疑解谜」两大元素，让观众一边享受糖分一边猜测穿越后的剧情走向。 大家有没有发现，女主金惠奫和男二宋建熙已经是第二次合作啦！

《背著善宰跑》讲述被偶像拯救的粉丝穿越回过去试图拯救偶像的故事。 金惠奫饰演「任率」从2023年穿越回2008年、试图拯救多年后突然离世的偶像明星「柳善宰」，宋建熙饰演善宰的高中校友「金太成」，是当年人气很高的学校乐队贝斯手。





*如果不想被暴雷第2集请跳过这一段！！



任率穿越后才想起太成是她当时的本命，虽然原本的故事线里告白失败没有下文，但这一次，太成对这个唠唠叨叨的女孩产生兴趣，逐渐令任率原本的目标——善宰感到危机。

*暴雷结束！！

其实金惠奫和宋建熙早在2018年就已有过合作，那就是当年的现象级话题剧《SKY Castle》（港译：天空城堡）！



当时金惠奫饰演女主韩瑞珍（廉晶雅 饰）的女儿、学霸「姜艺瑞」，争强好胜、嫌贫爱富、自私善妒，强烈个性给观众留下很深印象。





相较之下宋建熙的存在感可能不太强，却是开启整个故事的关键人物！宋建熙饰演另一名学霸「朴英才」，因不堪压力而跟保姆女儿私奔、与家人断绝联络，令母亲李明珠悲伤绝望而选择自尽，成就了第一集的震撼结尾。





时隔6年两位演员再次出现在同一部剧，跟上次相比互动指数暴增，让人感觉十分神奇~





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