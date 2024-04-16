「要一起睡吗」《夜限照相馆》权娜拉再向周元丢直球！8、9集要甜死结果开虐

《夜限照相馆》上周播出的8、9集，男女主角徐基周（周元饰演）与韩春（权娜拉饰演）这对「安全区CP」终於正式交往，不过末尾却又开虐。

（以下涉及剧透）



崔勋（崔泰俊饰演）附身到韩春身上威胁徐基周，幸亏徐基周抓到机会让崔勋离开韩春身体，接著让白先生（音文硕饰演）使他以同样死法再死一次藉以「消灭」。韩春虽然毫发无伤，「安全区CP」也确认感情，不过埋下了隐忧――李警卫（安昌焕饰演）怀疑徐基周图谋不轨。

因为担心崔勋根本没被消灭，徐基周整天跟著韩春，韩春干脆邀他「一起睡」，只不过什么也没发生，韩春还有些失落XD。其实徐基周也自顾不暇，因为鬼门开了却没把鬼客（崔勋）送回去，围绕著他的不善鬼气瞬间增加，使他身体不适。



徐基周让韩春替她拍遗照，短距离接触下，徐基周情不自禁吻了韩春，两个人吻了又吻，总算确定彼此感情，「安全区」的意义自此又多了一层意义。两人还一起露营度过美好时光，徐基周也发现韩春就是当年他接到的第一个鬼客「张秀」。



「安全区CP」甜度急速上升后，果然迎来转折……韩春知道了徐基周请她拍的是遗照，失望他欺骗了自己。另一边，坏事接踵而来，崔勋根本没被消灭更几度伤害人类，和韩春有过节的准法务部长李贤伍（俞成柱饰演）因韩春在媒体前暗批检察机关而怒，上次酿成连环车祸的极大恶鬼找上了夜限照相馆……

甚至，有名含冤而死的鬼客金润哲跑来照相馆却不受控，不过他会是韩春扳倒李贤伍的重要钥匙，也会是徐基周找到叔叔徐基源（朴基雄饰演）下落的重要线索（此集有〈后记〉千万别漏看）。



▼下集第10集预告



▼第8集精彩片段



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