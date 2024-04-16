《泪之女王》金秀贤上传和金智媛的合照，还是「小舅子」郭东延拍的！观众激动喊：两人真的好配

今日（16）下午，金秀贤在自己的 IG 上传和金智媛的合照并写下：「白洪 photo by 秀哲。」

照片中，金秀贤和金智媛展现耀眼的外貌，他们对著镜头摆出 V 的手势，让人不禁露出微笑。这也是金秀贤首次在 IG 上传和金智媛的合照，让不少网友纷纷留言：「真的好配」、「希望可以多多上传，已经要结局了」、「金秀贤的脸真的好小」、「爸爸妈妈」、「是小舅子拍的啊」、「sweet couple」、「终於等到了」等等。



《泪之女王》第12集中，白贤佑（金秀贤 饰）和洪海仁（金智媛 饰）像平凡的新婚夫妇一样度过温馨的时间，白贤宇还向洪海仁准备第二次求婚，但罹患罕见疾病而记忆模糊的洪海仁却拒绝了他的求婚，因为她连心爱的丈夫都认不出来。另外，被同居人牟璱凞（李美淑 饰）准备的药中毒晕倒的洪满台会长（金甲洙 饰）恢复了意识，而且在牟璱凞、尹殷盛（朴成焄 饰）母子发现秘密资金的位置之前，他爲了子女们而结束自己的生命。



之后，以白贤佑发现洪满台会长的秘密资金隐藏在家里内部的线索，和家人一起进入隐藏的秘密空间的场面落下帷幕。距离结局只剩下4集，洪满台留下的遗产会如何处理？白贤佑和洪海仁夫妇的未来将如何展开备受关注。这集的收视已经突破20.7％，期待再创新高呢！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻