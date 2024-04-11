柳俊烈&千玗嬉的残忍游戏！Netflix《The 8 Show》定档5月17日

Netflix 新剧《The 8 Show》正式与全球观众见面。

《The 8 Show》将裴真秀创作的Naver网路漫画《金钱游戏》和《争夺游戏》合而为一进行改编，由电影《The King》、《紧急迫降》导演韩在林编剧并执导，讲述了8个人被困在分为8层的秘密空间里，参加「时间积累就会赚钱」的甜蜜却危险的真人秀时发生的故事，由柳俊烈、千玗嬉、朴正民、李烈音、朴海俊、李周英、文晶熙和裴晟佑携手主演。

11日，《The 8 Show》公开宣传海报和预告片。 海报中参赛者们身著各式各样的服装，站在红色布幕背景下接受灯光的照射。 每个人的脸上都充斥著激动和紧张的情绪。



预告里，伴随著「先生们、女士们，让大家久等了」的旁白开始，柳俊烈拉开秀场大门走了进来。



游戏为参赛者们提供高额奖金、住宿和三餐，他们需要的只是时间。 根据「随著时间的增加财富就会积累」的简单规则，参赛者们聚集在一个神秘空间内，众人要经历合作、对抗和背叛，品尝到喜怒哀乐，呈现了人类的多样性和最原始的欲望。

此外，《The 8 Show》将於5月17日正式开播。

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