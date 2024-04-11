连动物也逃不过颜值评价！韩网友不满大熊猫「福宝」未来对象：这就像把公主嫁给了乞丐

福宝作为韩国首只自然繁殖的大熊猫在当地深受欢迎，本月初已经3岁多的福宝按照规定回归中国，目前正在中国大熊猫保护研究中心神树坪基地进行检疫隔离中。

福宝在离开韩国之前，韩网上就传出福宝回归中国后的任务之一就是要「恋爱」，甚至贴出了「相亲对象」的照片，是旅法回国的「小王子」圆梦。 THE PANN上有网友以「公开福宝配种对象」为题，公开了数张大熊猫圆梦的照片，没想到竟引起了韩国网友们的热烈讨论。



不少韩国网友看到略显脏兮兮的圆梦，忍不住吐槽，尤其是被标为最佳留言的，他们不满道：「一开始以为是不是故意挑了丑照片，去google了一圈发现它从小就很丑」、「它看起来像个乞丐」、「好像个大叔啊，福宝可是公主，为什么要把它嫁给酗酒的大叔」、「 我第一次看到动物产生了它好像个乞丐的想法」。



不过也有很多网友谴责用人类的审美去评判动物，表示：「都是大熊猫，分什么美丑啊，居然有人对动物进行外貌评判，还写恶评，太寒心了」、「性格最重要啊，怎么能光看脸，圆梦在法国也很受欢迎，福宝也有可能就喜欢这种毛不顺还卷卷的男熊啊」、「 不喜欢圆梦的样子你们就私下悄悄反对啊，骂动物的行为也太搞笑了」、「你们自己的人生是有多辛苦，才在这里骂动物泄愤啊」、「这辈子都没想过能看到这么多评判动物美丑的留言，人类还真是垃圾啊」等。



对於很多熊猫粉丝关心的「福宝」恋爱的问题，中国大熊猫保护研究中心表示，「福宝」不满4岁，属於亚成体大熊猫，还未性成熟，目前并没有配对计画。 熊猫粉丝们暂时还看不到「福宝」谈恋爱。

PS：亚成体（Subadult）指动物已经离开父母独立生活，但还未性成熟。

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