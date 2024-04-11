柳俊烈&千玗嬉的殘忍遊戲！Netflix《The 8 Show》定檔5月17日

Netflix 新劇《The 8 Show》正式與全球觀眾見面。

《The 8 Show》將裴真秀創作的Naver網路漫畫《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》合而為一進行改編，由電影《The King》、《緊急迫降》導演韓在林編劇並執導，講述了8個人被困在分為8層的秘密空間裡，參加「時間積累就會賺錢」的甜蜜卻危險的真人秀時發生的故事，由柳俊烈、千玗嬉、朴正民、李烈音、朴海俊、李周英、文晶熙和裴晟佑攜手主演。

11日，《The 8 Show》公開宣傳海報和預告片。 海報中參賽者們身著各式各樣的服裝，站在紅色布幕背景下接受燈光的照射。 每個人的臉上都充斥著激動和緊張的情緒。



預告裡，伴隨著「先生們、女士們，讓大家久等了」的旁白開始，柳俊烈拉開秀場大門走了進來。



遊戲為參賽者們提供高額獎金、住宿和三餐，他們需要的只是時間。 根據「隨著時間的增加財富就會積累」的簡單規則，參賽者們聚集在一個神秘空間內，眾人要經歷合作、對抗和背叛，品嚐到喜怒哀樂，呈現了人類的多樣性和最原始的慾望。

此外，《The 8 Show》將於5月17日正式開播。

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