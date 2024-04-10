近期在各剧频频出现的男演员！李茂生从《黑暗荣耀》杀人魔演到《Hide》出轨男戏路不设限！最近再加入《支配物种》！

演员李茂生近期作品相当多，并且题材也相当多元化，戏路相当宽广也总能赋予角色相当特别的个性，演技获得许多观众们的好评。他也将在今日公开的Disney+新作《支配物种》中登场。

李茂生其实从2006年出道，作品不少，从近年来也开始戏份越来越重并且跃升男主角。从《夫妇的世界》中李茂生以默默爱慕金喜爱的医师同事登场，接下来他在《宁静海》中也饰演太空人中的一员，李茂生在《三十九》中与罹患绝症的田美都配对，虽然两人是婚外情，但相守到最终一刻，依旧相当感人。



在《黑暗荣耀》中李茂生仅有短暂登场，饰演让李到晛充满恨意的对象，令他失去了父亲的一位变态杀人魔，虽然戏份很少但却令人相当震撼。近期则是在《大指挥家》中饰演指挥家李英爱的护花使者，默默给予深情的支持与信任。



李茂生目前正出演JTBC与Coupang Play的悬疑新作《Hide》，饰演李宝英的律师老公，某天突然离奇死亡，接著又被揭发是假自杀，原本以另一个人的身份躲藏著，老婆李宝英却又遭受威胁，原来李茂生遭到绑架，为了救出他李宝英也只好沦为车手，甚至为坏人辩护脱罪，好不容易与老公重逢，却发现老公与婆婆可能联手杀了人，李茂生更被目睹似乎与邻居神秘女子有不伦恋情……



4月10日公开的Disney+新作《支配物种》，描述一位即将於2025年开启人工培养育儿生命工学企业BF集团的代表尹自由（韩孝周饰）以及带有意图刻意接近她的警卫员禹载运（朱智勋饰），两人卷入了可疑的事件，并追查幕后真相。李茂生在剧中则是饰演韩孝周20年的好友，同时也是BF集团的技术总负责人温山。主视觉海报中的李茂生穿上了研究衣白袍，展现专业魅力，不过他的扑克脸仍然很难令人看出真正的意图。期待他的新角色挑战。



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