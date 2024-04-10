超认真天才HANI公开目前身高体重168cm/ 58kg！「还不错，就算这样也不减重！」

HANI总是大剌剌的个性令观众们相当喜爱，日前她登上节目《强心脏VS》提到自己目前的身材状态，完全不担心而超诚实报告出自己的身高体重，并觉得自己很不错Not Bad！

4月9日播出的SNS《强心脏VS》节目中，主题为「天才与傻瓜只有一线之隔」，嘉宾中邀请到EXID成员兼演员HANI出席。其实大家可能不知道在可爱又直白的形象之下，HANI的智商可是高达IQ 145的，因此也是大家口中的天才。





HANI提到最近自己正在学习心理学，被问到学习这个的原因，HANI则说因为自己身处演艺圈，觉得周围有很多很辛苦的人们，发生非常多悲伤的事情，所以自己有个想法，希望能够做点什么，於是她开始接触并学习心理学。她也提到自己并没有上大学，即使想要取得资格证照而其他条件也不允许，所以为了先取得学士学位，正在努力学习中。



HANI的可爱笑容以及匀称身材也是她的注册商标，以前完全没有赘肉的她，现在却说完全没有在减重了。她还大方公开「现在好像变得比以前放松了，目前身高168公分，体重58公斤。」而她也提到在EXID活动期间非常强迫性地进行身材管理，体重只能落在50公斤上下，现在回顾起来觉得当时这体重有点不足，感觉也很不健康。



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