超認真天才HANI公開目前身高體重168cm/ 58kg！「還不錯，就算這樣也不減重！」

HANI總是大剌剌的個性令觀眾們相當喜愛，日前她登上節目《強心臟VS》提到自己目前的身材狀態，完全不擔心而超誠實報告出自己的身高體重，並覺得自己很不錯Not Bad！

4月9日播出的SNS《強心臟VS》節目中，主題為「天才與傻瓜只有一線之隔」，嘉賓中邀請到EXID成員兼演員HANI出席。其實大家可能不知道在可愛又直白的形象之下，HANI的智商可是高達IQ 145的，因此也是大家口中的天才。





HANI提到最近自己正在學習心理學，被問到學習這個的原因，HANI則說因為自己身處演藝圈，覺得周圍有很多很辛苦的人們，發生非常多悲傷的事情，所以自己有個想法，希望能夠做點什麼，於是她開始接觸並學習心理學。她也提到自己並沒有上大學，即使想要取得資格證照而其他條件也不允許，所以為了先取得學士學位，正在努力學習中。



HANI的可愛笑容以及勻稱身材也是她的註冊商標，以前完全沒有贅肉的她，現在卻說完全沒有在減重了。她還大方公開「現在好像變得比以前放鬆了，目前身高168公分，體重58公斤。」而她也提到在EXID活動期間非常強迫性地進行身材管理，體重只能落在50公斤上下，現在回顧起來覺得當時這體重有點不足，感覺也很不健康。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞