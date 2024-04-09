徐志焄&崔泰俊接连客串《夜限照相馆》，权娜拉超撩直要「签名」周元招架不住（EP.6-7）

《夜限照相馆》上周播出第6、第7集，又有名演员客串，是《鸡龙仙女传》《无用的谎言》徐志焄，还有《奇怪的搭档》《所以我和黑粉结婚了》崔泰俊，两集的故事也相当催泪甚至有意想不到的反转，男女主角徐基周（周元饰演）和韩春（权娜拉饰演）的感情也更进一步。

（以下涉及剧透）



第6集接续第5集剧情，徐志焄扮演的打工族货运司机「尹招明」本身过劳，加上恶鬼陷害，酿成大型连环车祸，死伤无数。徐基周虽然因恶鬼的出现身体不适，但努力打起精神做好鬼客摄影师职责，送走了那么多亡者后，迎来的便是尹招明。

韩春主动替尹招明争取货运公司须负的责任，让公司上司压榨员工事情曝光，事情能成功也多亏和尹招明一同打拚的同事张哲洙等。尹招明总算能拿到梦寐以求的大学毕业证书，张哲洙等同事亲自送他一程。



第7则的鬼故事则是一名透过电话辅导有需求人士的辅导员「崔勋」，由崔泰俊饰演。崔泰俊上个月才客串《财阀X刑警》，相隔一个月短时间又客串了《夜限照相馆》，从「驱魔人」变成「被驱的鬼」。另外，他和权娜拉2017年曾合作《奇怪的搭档》。



回到故事，他为了救一名辅导对象罗贤珠结果反被推下水。他找上照相馆，愿望是希望自己所有辅导对象都能好好被照顾，殊不知事情有所反转，崔勋实际上边辅导罗贤珠边当她的跟踪狂。崔勋为了达到自己目的，附身在韩春身上威胁徐基周。



韩春与徐基周随著集数递增感情越来越明显，这两集韩春藉著酒意告白徐基周，和他约定「明天还要见面」，趁机用吻来「签名」。徐基周被撩了之后，对「签名」特别敏感，韩春也会拿此逗他，同时希望他能好好考虑两人感情。



崔勋上身韩春，徐基周担心至极前去拯救，预告也显示高代理（刘仁秀饰演）单信自己徘徊人世太久也会变恶鬼。经过这件事，徐基周决定好了要守护心爱之人韩春。



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