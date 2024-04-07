「新疯」安宰贤说最想上的综艺是《我独自生活》...结果真的出演啦！带著宠物猫「下酒菜」一起上节目

此前，安宰贤和曹圭贤一起出演张圣圭主持的网路节目《덜 지니어스》时，被问到最想出演什么综艺，他毫不犹豫地选择《我独自生活》。

他说：「我真的很想要上《我独自生活》，没有人比我更堂堂正正独自生活的人了！」因此有不少网友都敲碗他能出演！



没想到真的等到他啦！5日播出的《我独自生活》结尾公开安宰贤的出演预告，他和10岁的宠物猫「下酒菜」一起登场，并说：「据我所知这个房子已经有20年了，这是一个有著历史和传统的房子。」公开自己的房子。



公开的日常生活中，安宰贤独自在难度最大的烤肉店吃饭，还有非常认真地照顾自己的牙齿，从漱口完、用牙线、用冲牙机、刷牙等4个阶段进行7分钟刷牙程序。特别是安宰贤还表示：「想要赚很多钱，现在最在乎的是晚年。因为存摺里没有什么钱，因为环境变了，生活就会变了，因此整理了很多卡片。外表并不是重点，要成爲有内涵的人。」说明了自己变化的人生，好期待这集播出啊！



预告一公开，也让韩网友纷纷表示：「哦！安宰贤！ 一定要看！！！」、「哇 真的要出来了！」、「安宰贤变得更年轻了哈哈哈」、「堂堂正正地独自一人 嘿嘿嘿」、「下酒菜10岁了还是那么可爱」、「很期待安宰贤的放送」、「哇！很好奇安宰贤 好久没看直播了」、「疯了吧！已经开始期待」等等。

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