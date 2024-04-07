前后反差太大！韩韶禧旧时疑不满被说像宋慧乔破口大骂网友！也曾公开示爱「姊姊是我的」

一段恋情导致形象大跌，近日最惨的女明星当属韩韶禧。

韩韶禧自从与柳俊烈的恋情曝光后，所作所为皆令网友无法接受，频繁与网友隔空互怼，最终事情又以分手、道歉落下帷幕。 曾经网友们喜欢的快人快语、爽直性格如今也成了众人最厌弃的一点。 也不知道是不是韩韶禧得罪了媒体和网友，即使「恋爱门」已告一段落，但每天韩网上都会爆料出一些她曾经的旧闻。

韩韶禧在出演《夫妻的世界》之后，因为长得像宋慧乔，一度被称为「小宋慧乔」。 加之她曾经差点和宋慧乔合作，当初经常跑到宋慧乔的IG里留言，互动满满，甚至示爱「现在（姊姊）是我的」，令不少网友相信两位美女间的友情。



한소희 송혜교 인스타에

>>이제는 내꺼야…<< 이러네

이 앙큼 연하녀는 뭐임 . . ㄷ ㄷ pic.twitter.com/MoElbe7IHU — ໊ (@8ikaro) March 16, 2023

한소희가 송혜교를 너무 사랑해서 내사랑은 가짜처럼 느껴짐 오직 그녀의 사랑만이 진짜. 나머지는 다 가짜 pic.twitter.com/jFc5eBFJMH — 95 (@loveisopentoeic) May 21, 2023

哪曾想韩国论坛上有网友曝光韩韶禧出道前的言论，看完之后只想说「她有两副面孔啊？！」当时还是模特的她看到网路上有网友说她长得像宋慧乔的留言，竟爆粗口：「脑子都是XX吗？你管我长得像谁，疯XXXX们」、「 根本就不像！甚至最后还出现「ᄉᄇ」（C8韩文脏话）字眼。 对比韩韶禧后来对宋慧乔疯狂示爱的态度，前后落差之大让人瞠目结舌。



X랄 미친 XXX들아 한소희 데뷔 전 송혜교 닮았다는 댓글에 욕설 남겨 충격#한소희https://t.co/st5YqRkbtw — 연예PRO (@okstory24) March 29, 2024

송혜교 x 한소희는 기사 안 뜸 ???

이렇게 대놓고 사귀는데 pic.twitter.com/HeTsYAeKuo — 뮤 (@miuuuxz) April 1, 2023

对此，网友们评论：「她之前就是想蹭宋慧乔」、「幸亏宋慧乔没和她合作」、「像宋慧乔是你的福气，宋慧乔被你蹭是真的运气不好」、「前后态度转变也太大了」、「变脸速度好快」等。

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