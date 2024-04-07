Mamamoo玟星个人携SOLO新曲来台！与台粉约定「要创作一首中文歌曲」全场欢呼！

相隔六个月，女团Mamamoo成员玟星单独来台，於4月7日举办第一次的世界巡回演唱会《MUSEUM：an epic of starlit》台北场次，吸引了满场粉丝前来，玟星也展现一连串帅气演出，让粉丝们尖叫声不断。





玟星穿著主视觉海报上的军装风格上衣搭配长靴登场，舞台也精心设计了长长的阶梯，当她从黑暗中登场时缓缓走下楼梯，气势十足。接下来玟星立即带来载歌载舞的一首首快歌，令现场粉丝们立即陷入疯狂气氛。玟星也马上以中文献上问候「大家好，我是玟星。我带著我的第一次世界巡回演唱会来台北了〜」也提到六个月前才以Mamamoo+身份来台演出，今日则是SOLO出道5年以来首度个人来台演出。





玟星也提到每次来台湾总是创造了许多美好回忆，所以总是期待著再来到此地，而她自己是言出必行的人，所以答应大家很快会再度来台，於是今天终於遵守了与大家的承诺。玟星努力的看著提词机，一字一字念出标准的中文，介绍自己的歌曲也与粉丝们互动，这次特别学会了「嗯」的用法，她一度自问「这句会不会太像半语没礼貌」，不过粉丝们支持她继续用，所以接下来的回应她常出现「嗯」与「嗯嗯」的字眼，相当自然融入了台湾人的用法。





玟星准备了20多首歌曲，一首首不间断的送上精彩演出，即使途中遇到地震的状况，在舞台上正热烈跳著舞的她似乎没有感受到。玟星感性地表示自己出道10年，一路走来相当感谢粉丝们不离不弃，也不断有著新的粉丝朋友加入，让她相当开心，希望往后10年也还能继续有著大家的陪伴。





玟星从一开场就提到自己是相当遵守约定的人，在与歌迷互动的过程中，总觉得如果有一首歌曲是中文歌，大家一定能够合唱得更加尽兴，所以她在此与大家约定，要创作一首中文歌曲，不是原有歌曲的COVER版本，而是特别创作一首中文的歌曲，来报答台湾粉丝们对她的喜爱，粉丝们也以大声尖叫回应她的约定。





粉丝们也送上了双面的排字应援，让玟星相当感动，正好今日的舞台有相当於3层楼高的阶梯，她更特别找摄影导演上台以她的视角来拍摄，美丽的画面也希望粉丝们同步看见，自己也坐在阶梯上入镜自拍，留下美丽的回忆。





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