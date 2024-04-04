黄正音「骂错小三」还公开普通人正面照骂丑女！最终发文道歉：会努力纠正错误的内容，并对损失负责

正在与职业高尔夫选手出身的企业家李英敦进行离婚诉讼的演员黄正音，误以爲普通女性是「小三」而「公开狙击」，一事进行了道歉。

黄正音3日在 IG 限时动态上传女性A某的照片和帐号截图，并写下：「丑女啊，拜托你（和英敦）结婚吧！就不能让他离婚后再去曼谷玩吗？」还说：「拜托你和我老公结婚好嘛？我上传的理由只有一个，离家出走的英敦啊，离婚后再去曼谷吧！」虽然她迅速删除相关贴文，但是网友们将其截图上传到网路社区和 SNS 上，迅速扩散。



没想到却来反转！一位网友自称是黄正音贴文中提到的女性A某的熟人，表示被提及的女性与此次事件完全无关。随后...黄正音也在 IG 限时动态进行道歉，她说：「我在整理个人情况的过程中产生了误会，上传了普通人的贴文，给当事人及周围的人带来损失，对此表示真挚的道歉。」接著说：「已经亲自联系受害当事人道歉。」



但是A某对於黄正音的道歉文也表达了不满，她表示：「没有得到应有的道歉，现在还有很多恶评和误会，数千名恶意的关注请求，恶评DM等非常痛苦。被拥有百万粉丝的艺人以普通人爲对象公开侮辱是丑女，诬陷是通奸女等，以本人的感情上传错误文章，上传的道歉文模糊不清。」A某本人亲自出面指责道歉文后，黄正音又修改道歉文，并积极出面进行解释，提到现在受害的人是与老公互不相识的人物，不是通奸女，希望大家停止向相关人散布恶评和推测性虚假内容。

而黄正音在2016年与职业高尔夫选手出身的企业家李英敦成爲夫妻，膝下有两个儿子。在2020年申请离婚调解的事实被曝光，之后黄正音表示在调解过程中理解了彼此的立场、克服危机决定复合，但是时隔3年再次迎来离婚。



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