韩韶禧丢了代言但电影出道作仍等待上映！大萤幕作品《暴雪》仍定於2024下半年上映

演员韩韶禧虽然之前因为与柳俊烈的恋爱事件而闹出满城风雨，形象也大受打击，甚至也影响到广告代言合约。不过幸好她的电影出道作《暴雪》不受影响，确定将於今年下半年上映。

电影《暴雪》继受邀参加全州国际电影节后，紧接著更是受邀於伦敦LGBTQIA+电影节，汉堡电影节，罗马亚洲电影节连续登场，可说是受到全球的瞩目，2024年下半年也确定将於韩国上映。电影《暴雪》描述江陵的艺术高中认识的一位童星出身的明星「雪」（韩韶禧饰）与一位演员志愿生「秀安」（韩海仁饰），两人累积著界於友情与爱情之间的关系，相互依赖、分手、再度寻回彼此的故事。



《暴雪》去年被选为全州国际电影节的韩国竞争部门，仅一分钟就卖完所有门票，接著也受到了英国电影协会（BFI）主办的伦敦LGBTQIA+电影节、汉堡电影节以及罗马亚洲电影节的正式邀请，让观众们也对这部作品抱持相当高的期待。在《暴雪》中担任另一位主角的韩海仁，曾演出《我的血腥恋人》《月落之夜》《离别的目的》等独立电影作品，展现相当深层的演技，更被称为「独立电影界的宝石」，在《暴雪》中将演出对未来充满不确定的演员志愿生秀安一角。



韩韶禧将透过本作品在大萤幕出道，与另一位主角韩海仁的搭档也引人瞩目，《暴雪》将由曾发行《梦想之地》的发行商负责，预计将於2024年下半年在韩国上映。

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