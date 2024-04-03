「2024 Weverse Con」第二轮出演阵容：从SEVENTEEN 、LE SSERAFIM、ENHYPEN到权恩妃等，名单超华丽！

今日（3日），HYBE 在全球粉丝生活平台 Weverse 和 Weverse Con Festival 网站上公开「2024 Weverse Con Festival」的第二波阵容。

包含 SEVENTEEN 、LE SSERAFIM、ENHYPEN、权恩妃、THE NEW SIX、金俊秀（XIA）和金在中也将登台演出。此前公开的第一波阵容有：JUST B、fromis_9、Billlie、日本歌手imase、歌手Chuu、JD1，还有新人团体 TWS 和 ILLIT。



HYBE 更表示：「上个月开业的盲票和早鸟门票预售吸引85万名粉丝，可见粉丝们的热烈关注。在对本月内公开的艺人等最终阵容的好奇心增加的情况下，将一一公开艺人们今后演出提示的内容，期待感将近一步高涨。」

另外，今年「Weverse Con」在6月15日～16日於於韩国仁川的知名渡假村 INSPIRE Entertainment Resort 举行。包含在室内表演场地 INSPIRE Arena 举行的「Weverse Con』和在户外广场 Discover Park 举行的「Weverse Park」。



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