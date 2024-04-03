日媒爆LE SSERAFIM Kazuha、&TEAM K 正在恋爱中！所属社否认恋爱传闻：交往不是事实

今天（3日），日本媒体《周刊文春》报导 LE SSERAFIM 成员 Kazuha（中村一叶）正在与身高186公分比她大6岁的男偶像热恋的消息，并表示对方是 &TEAM 成员 K（古贺佑大）。

据报导，两人3月17日在一家高级烤肉店见面，享受2个小时左右的约会，之后搭乘同一部计程车离开。还提到两人经过一年的朋友关系后，在2022年夏天开始交往，但公司内部发现两人的关系后分手，去年秋天瞒著公司秘密复合。《周刊文春》更预告将在4日公开独家照片和详细报导。

今日（3）下午，Kazuha 的经纪公司 SOURCE MUSIC 方面否认恋爱传闻称：「（两人）交往不是事实。」



而《周刊文春》去年1月也曾大规模报导 LE SSERAFIM 金采源的恋爱传闻，称「收到聚集世界人气的 K-POP 明星恋爱照片」。但是...公开的照片却是用金采源和 Sakura（宫脇咲良）一起拍的照片合成，翻车的报导也引发不少讨论。

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