「2024 Weverse Con」第二輪出演陣容：從SEVENTEEN 、LE SSERAFIM、ENHYPEN到權恩妃等，名單超華麗！

今日（3日），HYBE 在全球粉絲生活平台 Weverse 和 Weverse Con Festival 網站上公開「2024 Weverse Con Festival」的第二波陣容。

包含 SEVENTEEN 、LE SSERAFIM、ENHYPEN、權恩妃、THE NEW SIX、金俊秀（XIA）和金在中也將登台演出。此前公開的第一波陣容有：JUST B、fromis_9、Billlie、日本歌手imase、歌手Chuu、JD1，還有新人團體 TWS 和 ILLIT。



HYBE 更表示：「上個月開業的盲票和早鳥門票預售吸引85萬名粉絲，可見粉絲們的熱烈關注。在對本月內公開的藝人等最終陣容的好奇心增加的情況下，將一一公開藝人們今後演出提示的內容，期待感將近一步高漲。」

另外，今年「Weverse Con」在6月15日～16日於於韓國仁川的知名渡假村 INSPIRE Entertainment Resort 舉行。包含在室內表演場地 INSPIRE Arena 舉行的「Weverse Con』和在戶外廣場 Discover Park 舉行的「Weverse Park」。



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