日《周刊文春》爆「LE SSERAFIM Kazuha正在和大6岁的偶像交往」男方身份曝光，还预告会公开独家照片

2日，日本媒体《周刊文春》在官方网站上上传「韩国第一女团成员恋情」的文章。《周刊文春》并没有公开该女子团体的名字，而是表示将会在3日中午12点公开照片。

今天12点（日本时间），《周刊文春》公开 LE SSERAFIM 成员 Kazuha（中村一叶）与身高186公分比她大6岁的男偶像热恋的消息，并表示对方是 &TEAM 成员 K（古贺佑大）。



据报导，今年3月16、17日 LE SSERAFIM 在日本举行线下活动。在17日晚上8点30分，Kazuha 从下塌的饭店出来，搭乘计程车到银座的一家高级烤肉餐厅，2个小时之后，一名186公分男生戴著黑色帽子从烤肉店出来，在附近东张西望地上了车，随后 Kazuha 也从烤肉店出来，搭上同一台计程车。还提到两人经过一年的朋友关系后，在2022年夏天开始交往，但公司内部发现两人的关系后分手，去年秋天瞒著公司秘密复合。

《周刊文春》向LE SSERAFIM 的经纪公司 SOURCE MUSIC 询问后， SOURCE MUSIC 否认两人正在恋爱，但表示「作爲朋友确实吃过晚饭。」不过...《周刊文春》已预告将在4日公开独家照片和详细报导。

在去年1月，《周刊文春》也曾爆料「LE SSERAFIM 金采源与帅气前 Rapper 的7张热恋照片」，公开金采源和一名男生的多张「约会合照」，更称男方是花美男 Rapper 出身，但很快的就被网友公开的这些照片是合成的，「翻车」的爆料在当时也引发热讨论。

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