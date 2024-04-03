tvN青春韩剧《背著善宰跑》金惠奫&边佑锡海报剧照充满火花！「身高差+体型差」未播就有超强CP感

（多图）大家是否也很期待这一对CP登场呢？更多人物和剧情简介点进文章看！

tvN 奇幻青春韩剧《背著善宰跑》将在今天下午两点举行记者发布会，届时导演尹钟镐以及主演金惠奫、边佑锡、宋建熙、李承协都将出席活动现场。

《背著善宰跑》讲述遗憾结束生命的顶级男星柳善宰（边佑锡 饰）和为了救活他回到过去的狂热粉丝任率（金惠奫 饰）之间的奇幻爱情故事。



公开的海报中两人有著满满的CP感，特别是正面这张金惠奫从侧面勾著边佑锡的肩膀，完美展现了令人心跳加速的体格差，更加期待两人在剧中的互动了。





预告



【人物简介】

▼边佑锡饰演外貌、实力、魅力都完美兼具的顶级明星「柳善宰」，出道以后就一直站在TOP的位置，但演艺圈却让他疲惫不堪，最终还是离开了人世。然而，在他正值青春灿烂的19岁遇到了女主，平静的生活也开始发生了变化。





▼金惠奫饰演为了救活自己本命而回到过去的热血粉丝「任率」，儿时因为事故放弃梦想的她，偶然在广播中听到柳善宰的歌后获得巨大慰藉，因而成为了他的粉丝。如往常般平和的某一天，柳善宰遗憾地离开了人世，任率也偶然地回到了15年前。面对高中生柳善宰，任率为了阻止未来发生的悲剧而孤军奋战。





《背著善宰跑》将於4月8日周一晚上8点50分首播。







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