宋江入伍前一日心境曝：「终於要去了！想要在军中做的事情有很多！」不虚度光阴许愿学新语言

帅气演员宋江即将入伍，也特别在前一日向大家传达了他的真实心情，字里行间看起来宋江对於即将迎来的军旅生活，可说是相当兴奋，大家也希望欧巴快点健康回来唷！

4月1日演员宋江透过自己的粉丝天地表示，虽然大家都已经透过媒体报导而得知这消息，不过还是想告诉大家「终於要入伍了！」亲自与粉丝们宣布即将暂时告别大家的消息。也亲自表达与粉丝们有过许多难忘的回忆，让他相当感谢大家。



宋江表示，自己即将有一段时间不在各位的身边，不过时间会过得很快，希望届时会再度以感谢以及健康的心与大家相见，也希望那时能与大家以更幸福的样子见面。宋江更说到自己入伍后想做的事情很多，其中一件事就是学习新的语言，在这一年半左右的时间里，希望不要虚度光阴。也不忘对粉丝们喊话：「大家互相想念著彼此，我一直都在！会健康并小心地幸福回来～」



宋江即将於4月2日以现役陆军入伍，所属公司表示，新兵教育队入伍当日不会有对外的公开活动，为防止现场造成混乱或事故，以安全考量为由而选择非公开的入伍方式，也请大家谅解。宋江在2017年透过电视剧《我爱上了她的谎》出道，之后陆续演出多篇Netflix电视剧集如《喜欢的话请响铃》《Sweet Home》以及tvN《如蝶翩翩》及近期SBS的《与恶魔有约》等，可说是全球高人气韩星演员之一。



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