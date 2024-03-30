《三流之路》女一金智媛女二宋昰昀今年都在走花路！演员最终打动观众的一定是演技

2024年才过去3个月，已经有两部韩剧牢牢抓住了观众的胃口，一部是前不久播毕的《和我老公结婚吧》，另一部则是火热播出中的《泪之女王》。

《泪之女王》中的女主角金智媛和《和我老公结婚吧》里的人气女二宋昰昀，她们曾经是另一部人气剧《三流之路》的女一和女二，时隔多年后两人再次凭藉自己卓越的演技感染观众，造就了自己另一个人生作品，国民度直线上升。



金智媛在《三流之路》中饰演女主角「崔爱罗」，是个与《泪之女王》财阀三代、女王集团继承人「洪海仁」完全不同的形象， 人设更亲民更生活化，撒娇演技深入人心。 之后的《我的出走日记》因是「致郁」系风格，受众较窄，但金智媛的演技非常出圈，精准刻画出了社畜身心疲惫的无力感。 如今的《泪之女王》里的「洪海仁」算是金智媛的演技舒适圈，高冷骄傲的财阀千金人设顺手拈来，演技细节比起前几部戏更是游刃有余，将角色演绎得栩栩如生，她的每一个眼神、每一个动作都充满了力量，让人感受到她强大的气场。



再来说说宋昰昀，她在《三流之路》里扮演的女二「白雪熙」是「崔爱罗」的闺蜜，人设非常好，温柔、贤慧又善良，这个角色为宋昰昀圈粉无数。 正因为「白雪熙」的滤镜，使得宋昰昀在《和我老公结婚吧》中演起反派来也无法让观众们真正厌恶，甚至因为她将绿茶角色的精髓演绎得淋漓尽致，细腻的演技让人完全沉浸在剧情之中。 该剧播出当时就有多家媒体毫无保留地赞扬了她的演技。



因「郑秀敏」一角而尝到一夜爆红滋味的宋昰昀私底下也是个非常真诚的人，做客《认识的哥哥》时会站起来表示：「如果在此不说，可能就没有机会再说了。 非常感谢各位！感谢你们喜欢我们的剧集。 作为演员的梦想是演好戏，有了观众的喜爱，我才能实现这个梦想，真的很开心。 将来我会更加努力去演戏，谢谢大家！」她诚挚的话语使得现场主持也感动得眼眶湿润。



演员最终能够打动观众的还得是演技啊，希望金智媛和宋昰昀继续走花路吧，多多拍剧！！！

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