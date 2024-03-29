李浚荣彻底黑化连爸爸都不要了！《篡位》李宰旭得到会长助力并得到关键证据无罪释放～（EP.9– 10）

[有雷]工於心计的电视剧《篡位》上演了父子争夺主权的戏码，会长把李宰旭从牢里救出确保了他的生命安全，而他也寻找到关键影片证明自己的清白。李浚荣正打算分化强五集团，父亲听从李宰旭计画想先下手为强，却惨遭毒手…

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被宣判死刑的韩太悟（李宰旭饰）被新闻报导逃狱，原来是强五会长将他从监狱救了出来，否则早已被强仁夏（李浚荣饰）安排的人给灭口。会长更是请来私人医师先让太悟恢复健康，会长已进行了许多调查，也相信太悟并非真凶。太悟想联系慧元，不过慧元此时却被仁夏监禁，并威胁她好好配合，因为仁夏正在思考如何挪用基金会中的秘密资金。



仁夏也在寻找太悟下落，找上了太悟之前的骇客帮手鲜于菀。太悟告诉会长仁夏可能在进行分裂强五集团的计画，因为太悟就是这个计画的撰写人，他希望会长先下手进行分割。不出所料仁夏与旗下子集团主管的确见面讨论这件事情，不过会长也找上了这个主管，并且说自己会将仁夏赶出强五集团。仁夏听闻此事也找上了父亲，两人一言不合，会长突然心脏病发跌入自家浴池中，强仁夏直接离去不救。会长因此陷入昏迷送医。



太悟对於事件当日的真相渐渐被唤醒，他想起当日也成为被害者的女子，手机里应该录下了关键画面，於是太悟找上了当时曾匿名举报的检察官，检察官也靠此案翻身再度回归，太悟自首回到狱中，最终也迎来了无罪释放，反而是强仁珠的秘书牟奇骏遭逮捕入狱，不过牟奇骏选择一肩扛下，不愿意供出自己的幕后主使人是强仁夏。



太悟获得释放，引来强诚珠二哥这一方的争夺，希望让他成为这一边的人。慧元终於与太悟联手，太悟则是自己早已操作「黄金H投资」公司，买入了大部分强五集团的股票而成为大股东，这家公司的社长他也请狱中认识的这位大哥卓社长出面担任。强诚珠与仁夏也开始意识到了这家「黄金H投资」公司可能造成的威胁。



强仁夏发现父亲获救没死，心中更是不安，於是他在深夜偷偷潜入病房，想要摘掉父亲的氧气罩，没想到旁边有人阻止了他，那熟悉的眼神就是韩太悟。



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