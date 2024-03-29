柳俊烈拒绝公开分手具体时间，令韩韶禧立场尴尬：「当事者之一缄口不言、很郁闷」

韩韶禧今日凌晨发长文再三强调与柳俊烈不是换乘恋爱，似乎对网友评价非常在意。 据韩媒，韩韶禧一开始就要求柳俊烈所属社澄清具体的分手时间点，但遭到拒绝。

据「Ilgan Sports」报导，韩韶禧最初遭揣测换乘恋爱时十分惊慌和愤怒，因为从她的立场来看确实不是换乘。 韩韶禧曾通过所属社要求柳俊烈公司澄清不是换乘并公布真正的分手时间点，但柳俊烈公司只宣布不是换乘，对於分手时间点则表示是演员私生活、不可以一一公开。



韩韶禧似乎也不满柳俊烈的态度，在长文里说「我也对当事者之一缄口不言这件事感到郁闷」，并强调文中所言皆已与双方公司进行过确认。

回溯整件事，惠利的「真有趣」也许只是针对柳俊烈，网友翻旧账质疑「洗绿」和两面做派也是针对柳俊烈，但柳俊烈一声不吭、降低存在感，完美闪过舆论攻击。



在惠利立场，交往7年的前男友宣布分手后仅4个月就公开新女友，还一起去了她最爱的夏威夷，还被新女友再三公开逼问「到底哪里有趣」，想必不会好受。



韩韶禧自认不看外貌用心交往、在恋情中收获身心健康、没做错任何事，却被贴上换乘恋爱「罪人」标签，感到委屈愤怒也是理所应当。 但她或许过於执著「自己」，未能意识到不止自己是一片真心、别人的感情亦很宝贵，7年恋情岂是说断就断，或许根本就没有明确的结束时间点。 韩韶禧为证实清白屡屡跳出来反击，却一步步把自己推向舆论中心，事与愿违。



网友也看不下去两个女生轮番回应和道歉、男生却躲在背后沉默不语，讥讽柳俊烈是「没有嘴的北极熊」缺乏男人该有的担当：「2024头牌花蛇」「对惠利不感到抱歉吗？」「不要保护女友吗？」亦有人认为他若开口只会火上浇油，不如继续沉默。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻