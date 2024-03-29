韩韶禧深夜发长文秒删！坦言爱柳俊烈不看外貌、身心健康，再问惠利：「究竟什么有趣？」

韩韶禧今日淩晨在IG发布长文、10分钟后删除，令原本逐渐平息的舆论再次激起水花。

韩韶禧写道，自己一直在追寻人生的幸福，之前遇到很多人都是虚张声势、徒然浪费时间，直到遇见柳俊烈。韩韶禧表示初遇是在2023年11月摄影展，分享了柳俊烈对她的意义：「不同於不懂事的时候，我认为外貌并非全部，他会帮我纠正任性危险的行动，我感到身体和心灵都变得更加健康。 」



韩韶禧再次强调绝非小三或换乘恋爱：「他们确实是去年分手，互相说了祝福平安健康的最后问候。 惠利道歉文提到的去年11月那句『见面吧』并非复合的意思。 如果这是编造，欢迎反驳报导，也欢迎无论如何都联络不到的前辈来联络我。 」

韩韶禧再次对惠利及粉丝道歉，也再次提问惠利：「我不理解，已经分手的恋人有了新女友，究竟什么那么有趣？为什么把并非复合目的的简讯写得好像旧情未断，给4个月之后的新恋情贴上换承标签？我不是想获得同情或道歉，只是单纯好奇。 」



韩韶禧称文中所言来自双方所属社确认、绝非个人臆想，还说「我也对当事者之一缄口不言这件事感到郁闷」疑似对柳俊烈沉默表达不满。最后，韩韶禧对於自己不成熟的态度道歉，欢迎指正她的错误，对於不管她做什么都讨厌她的人则奉劝永远不要关注她、过好自己的人生。

对於韩韶禧这篇长文，所属社今日表示：「无可奉告，抱歉。 」



此前，韩韶禧和柳俊烈本月15日被爆出在夏威夷约会，柳俊烈前女友惠利在IG PO文「真有趣」引起多种猜测。 韩韶禧通过IG和Blog多次强调并非换乘恋爱，但疑似不堪网友攻击，目前已删除Blog所有文章。

这件事本已逐渐淡出公众视野，昨日韩韶禧接下英美家电品牌代言还获得网友祝贺，结果长文一出再次引发热议：「对惠利非常无礼」「只说自己想说的，不管公司多头痛」「该回归现实生活的是你啊」「如果分手这就是黑历史」「跟沉默不语的男方非常合拍」「拜托一定要结婚」。

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