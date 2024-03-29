李濬榮徹底黑化連爸爸都不要了！《篡位》李宰旭得到會長助力並得到關鍵證據無罪釋放～（EP.9– 10）

[有雷]工於心計的電視劇《篡位》上演了父子爭奪主權的戲碼，會長把李宰旭從牢裡救出確保了他的生命安全，而他也尋找到關鍵影片證明自己的清白。李濬榮正打算分化強五集團，父親聽從李宰旭計畫想先下手為強，卻慘遭毒手…

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被宣判死刑的韓太悟（李宰旭飾）被新聞報導逃獄，原來是強五會長將他從監獄救了出來，否則早已被強仁夏（李濬榮飾）安排的人給滅口。會長更是請來私人醫師先讓太悟恢復健康，會長已進行了許多調查，也相信太悟並非真兇。太悟想聯繫慧元，不過慧元此時卻被仁夏監禁，並威脅她好好配合，因為仁夏正在思考如何挪用基金會中的秘密資金。



仁夏也在尋找太悟下落，找上了太悟之前的駭客幫手鮮于菀。太悟告訴會長仁夏可能在進行分裂強五集團的計畫，因為太悟就是這個計畫的撰寫人，他希望會長先下手進行分割。不出所料仁夏與旗下子集團主管的確見面討論這件事情，不過會長也找上了這個主管，並且說自己會將仁夏趕出強五集團。仁夏聽聞此事也找上了父親，兩人一言不合，會長突然心臟病發跌入自家浴池中，強仁夏直接離去不救。會長因此陷入昏迷送醫。



太悟對於事件當日的真相漸漸被喚醒，他想起當日也成為被害者的女子，手機裡應該錄下了關鍵畫面，於是太悟找上了當時曾匿名舉報的檢察官，檢察官也靠此案翻身再度回歸，太悟自首回到獄中，最終也迎來了無罪釋放，反而是強仁珠的秘書牟奇駿遭逮捕入獄，不過牟奇駿選擇一肩扛下，不願意供出自己的幕後主使人是強仁夏。



太悟獲得釋放，引來強誠珠二哥這一方的爭奪，希望讓他成為這一邊的人。慧元終於與太悟聯手，太悟則是自己早已操作「黃金H投資」公司，買入了大部分強五集團的股票而成為大股東，這家公司的社長他也請獄中認識的這位大哥卓社長出面擔任。強誠珠與仁夏也開始意識到了這家「黃金H投資」公司可能造成的威脅。



強仁夏發現父親獲救沒死，心中更是不安，於是他在深夜偷偷潛入病房，想要摘掉父親的氧氣罩，沒想到旁邊有人阻止了他，那熟悉的眼神就是韓太悟。



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