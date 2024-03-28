T-ara雅凛男友私联粉丝「借钱」，说是雅凛指使！藉口怀孕住院手头紧，受害人损失数千万

小编真的很担心雅凛，她身边的男人有没有正常一些的...

女团T-ara出身的雅凛昨日试图轻生，所幸及时送医目前已恢复意识。 就在这一日内，娱记出身YouTuber李镇浩爆料雅凛男友借住院名义向粉丝索要钱财，当事人双双回应称绝非事实。



雅凛去年12月透露正在打离婚官司，同时宣布有了新男友，还不时通过IG分享合照。 近期雅凛透露前夫虐待小孩及对自己施暴，令她十分痛苦。

李镇浩认为事有蹊跷，指出如果虐待属实，雅凛应该报警而非在SNS爆料。 雅凛曾在IG透露有人冒用她名义借钱，留言区有人表示借钱的就是雅凛本人，证据包括「请对方拍摄伸出三根手指露出脸的照片，对方立即拍照发来」，还有人称已转账3000万韩元。 随后雅凛删除该PO文。



李镇浩还公开一段网友提供的通话录音，内容竟是雅凛男友向IG粉丝借钱！雅凛男友称雅凛怀孕11周正在住院、经济困难，给出银行账户请求粉丝帮忙。 该粉丝疑心诈骗没有转账，但有其他人转账并确认收款账户的名字正是雅凛男友徐某。



李镇浩向雅凛男友通话求证，男友的回答令人费解：他确实曾受雅凛拜托向粉丝借过钱，但这次或许是被骇、或许是雅凛用他的手机私联粉丝；他名义的账户实际上是雅凛在用。 看过李镇浩影片后很多网友表示早就感觉雅凛男友不对劲，希望雅凛接受精神科帮助。

对此，雅凛男友在IG限动表示会通过法律处理，雅凛则在影片下方留言称早就已经起诉虐童，现在要起诉李镇浩造谣：「欧巴在帮助我，我确实在用欧巴的存摺，但我们都没有错... 如果我再次选择死亡，原因就是造谣者、折磨我的人、还有你李镇浩。 」



▽李镇浩爆料影片：



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