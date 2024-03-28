Viu全新复仇韩剧《7人的复活》狗血升级！黄正音走出离婚阴霾获赞专业，CNBLUE李正信也加盟「顺玉宇宙」

年度最令人期待的狗血剧、Viu Original原创复仇韩剧《7人的逃脱》续集《7人的复活》终於华丽回归！该剧由「狗血剧教母」金顺玉执笔，并集结原班人马倾情打造，有望为观众呈现更意想不到的剧情，剧集於明晚（29日）起逢星期五、六在「黄Viu煲剧平台」免费上架。

承上季剧情，Viu Original 原创复仇韩剧《7人的复活》讲述死而复生的闵道赫（李准饰）重整旗鼓，决心向整容成富商Matthew（严基俊饰）、实质是人称「K」（金度勋饰）的冷血恶魔复仇！「邪恶共同体」琴罗熙（黄正音饰）、韩莫奈（李侑菲饰）、车主兰（申恩庆饰）、梁进谋（尹钟焄饰）、高明智（赵胤熙饰）和南哲宇（赵在允饰）为了欲望向利益靠拢，一举一动备受观众期待！







疯狂情节够减压

上季凭藉「琴罗熙」一角恶出新高度的黄正音，近日宣传新作时大谈拍摄心得：「这是我第一次扮演反派，真的非常困难！不过我在拍摄时很开心，因为（疯狂的戏码）可以缓解我的压力。」事实上，上月黄正音传出离婚消息，当时她还在社交平台数度狙击前夫，让粉丝们非常担心，幸好她亮相宣传影片时心情大好，韩媒不但大赞她「以专业的精神赢得掌声」，网民更指她是「离婚女星的榜样」，好感度激增。



李正信加盟「顺玉宇宙」

「金顺玉恶人宇宙」云集不少好戏之人，CNBLUE成员李正信也凭著Viu Original原创复仇韩剧《7人的复活》强势加盟，据悉他饰演Matthew（严基俊饰）的头号对手黄灿盛，与韩莫奈有著不可分割的关系，对此正信坦言：「『黄灿盛』与我以前扮演的角色不同，我花了一些时间来适应，因为我很想做好这个角色！而且《7人的复活》从名称上改变了，似乎在很多方面都得到升级，敬请大家多多期待！」导演吴俊赫也表示，第一季讲述了七个人所犯下的原罪，以及他们为了生存而奋斗的故事，第二季则聚焦在复仇和残酷的惩罚上，「重生」的闵道赫绝地反击将会是剧集一大看点。





Viu Original原创复仇韩剧《7人的复活》於3月29日起逢星期五、六晚上在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看《夜限照相馆》、《抓住你的衣领》和《美女与纯情男》，免费尽览最新韩国话题剧集。

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