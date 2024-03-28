Viu全新復仇韓劇《7人的復活》狗血升級！黃正音走出離婚陰霾獲讚專業，CNBLUE李正信也加盟「順玉宇宙」

年度最令人期待的狗血劇、Viu Original原創復仇韓劇《7人的逃脫》續集《7人的復活》終於華麗回歸！該劇由「狗血劇教母」金順玉執筆，並集結原班人馬傾情打造，有望為觀眾呈現更意想不到的劇情，劇集於明晚（29日）起逢星期五、六在「黃Viu煲劇平台」免費上架。

承上季劇情，Viu Original 原創復仇韓劇《7人的復活》講述死而復生的閔道赫（李準飾）重整旗鼓，決心向整容成富商Matthew（嚴基俊飾）、實質是人稱「K」（金度勳飾）的冷血惡魔復仇！「邪惡共同體」琴羅熙（黃正音飾）、韓莫奈（李侑菲飾）、車主蘭（申恩慶飾）、梁進謀（尹鐘焄飾）、高明智（趙胤熙飾）和南哲宇（趙在允飾）為了慾望向利益靠攏，一舉一動備受觀眾期待！







瘋狂情節夠減壓

上季憑藉「琴羅熙」一角惡出新高度的黃正音，近日宣傳新作時大談拍攝心得：「這是我第一次扮演反派，真的非常困難！不過我在拍攝時很開心，因為（瘋狂的戲碼）可以緩解我的壓力。」事實上，上月黃正音傳出離婚消息，當時她還在社交平台數度狙擊前夫，讓粉絲們非常擔心，幸好她亮相宣傳影片時心情大好，韓媒不但大讚她「以專業的精神贏得掌聲」，網民更指她是「離婚女星的榜樣」，好感度激增。



李正信加盟「順玉宇宙」

「金順玉惡人宇宙」雲集不少好戲之人，CNBLUE成員李正信也憑著Viu Original原創復仇韓劇《7人的復活》強勢加盟，據悉他飾演Matthew（嚴基俊飾）的頭號對手黃燦盛，與韓莫奈有著不可分割的關係，對此正信坦言：「『黃燦盛』與我以前扮演的角色不同，我花了一些時間來適應，因為我很想做好這個角色！而且《7人的復活》從名稱上改變了，似乎在很多方面都得到升級，敬請大家多多期待！」導演吳俊赫也表示，第一季講述了七個人所犯下的原罪，以及他們為了生存而奮鬥的故事，第二季則聚焦在復仇和殘酷的懲罰上，「重生」的閔道赫絕地反擊將會是劇集一大看點。





Viu Original原創復仇韓劇《7人的復活》於3月29日起逢星期五、六晚上在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看《夜限照相館》、《抓住你的衣領》和《美女與純情男》，免費盡覽最新韓國話題劇集。

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