李灿元权恩妃走红毯，都没意识到手的位置放错了！

歌手李灿元和权恩妃牵手走红毯照突然火遍全网，仔细观察之后才发现是怎么一回事。

27日，「2024Universal Superstar Awards」在首尔庆熙大学和平殿堂举行，李灿元和权恩妃担任当天的MC，两人盛装出席，并手牵手走上了红毯。

从下车的时候开始，事情就朝著不一般的方向在发展。 李灿元先是非常贴心地抓住了权恩妃的手， 走上红毯之后，身为男生的李灿元按照常理应该手心朝上扶著权恩妃，却不知怎么变成了权恩妃扶著他，两人手的上下位置颠倒了。



바뀐 손 위치 ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/c68iqpsVr8 — francetracny (@francetracny) March 28, 2024

这一幕火速在韩网上传播开来，逗得网友们哈哈大笑，纷纷表示：「两人怎么这么可爱，完全没意识到牵错了」、「你们不说我都没发现有什么问题，哈哈哈哈」、「灿元是不是太紧张了」、「两人根本无所谓，这才是最搞笑的」、「wuli恩妃从很久以前开始就有一种女将军的气场，哈哈哈哈」等。

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