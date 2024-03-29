李灿元权恩妃走红毯，都没意识到手的位置放错了！
广告

李灿元权恩妃走红毯，都没意识到手的位置放错了！

明星   2024年3月29日   星期五08:20   Tracy  

（封面图源：TV DAILY）

歌手李灿元和权恩妃牵手走红毯照突然火遍全网，仔细观察之后才发现是怎么一回事。

27日，「2024Universal Superstar Awards」在首尔庆熙大学和平殿堂举行，李灿元和权恩妃担任当天的MC，两人盛装出席，并手牵手走上了红毯。

从下车的时候开始，事情就朝著不一般的方向在发展。 李灿元先是非常贴心地抓住了权恩妃的手， 走上红毯之后，身为男生的李灿元按照常理应该手心朝上扶著权恩妃，却不知怎么变成了权恩妃扶著他，两人手的上下位置颠倒了。

这一幕火速在韩网上传播开来，逗得网友们哈哈大笑，纷纷表示：「两人怎么这么可爱，完全没意识到牵错了」、「你们不说我都没发现有什么问题，哈哈哈哈」、「灿元是不是太紧张了」、「两人根本无所谓，这才是最搞笑的」、「wuli恩妃从很久以前开始就有一种女将军的气场，哈哈哈哈」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 李灿元权恩妃走红毯，都没意识到手的位置放错了！
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手