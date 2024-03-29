李燦元權恩妃走紅毯，都沒意識到手的位置放錯了！

歌手李燦元和權恩妃牽手走紅毯照突然火遍全網，仔細觀察之後才發現是怎麼一回事。

27日，「2024Universal Superstar Awards」在首爾慶熙大學和平殿堂舉行，李燦元和權恩妃擔任當天的MC，兩人盛裝出席，並手牽手走上了紅毯。

從下車的時候開始，事情就朝著不一般的方向在發展。 李燦元先是非常貼心地抓住了權恩妃的手， 走上紅毯之後，身為男生的李燦元按照常理應該手心朝上扶著權恩妃，卻不知怎麼變成了權恩妃扶著他，兩人手的上下位置顛倒了。



바뀐 손 위치 ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/c68iqpsVr8 — francetracny (@francetracny) March 28, 2024

這一幕火速在韓網上傳播開來，逗得網友們哈哈大笑，紛紛表示：「兩人怎麼這麼可愛，完全沒意識到牽錯了」、「你們不說我都沒發現有什麼問題，哈哈哈哈」、「燦元是不是太緊張了」、「兩人根本無所謂，這才是最搞笑的」、「wuli恩妃從很久以前開始就有一種女將軍的氣場，哈哈哈哈」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞