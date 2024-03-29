【韩网热帖】韩媒：《泪之女王》毫无魅力的金秀贤，为什么要怪金赛纶

《泪之女王》正在播出，因金赛纶日前公开与男主角金秀贤的亲密贴脸照被全网骂翻，不少观众指责她的行为让人很出戏。

有韩媒记者以「《泪之女王》毫无魅力的金秀贤，为什么要怪金赛纶」为题撰写了一篇文章。 文中记者指出：「对於《泪之女王》来说，最大的干扰并不是一张照片，而是朴智恩作家的笔力。 《泪之女王》讲述了一个结婚3年的夫妻在经历重重困境后重新相爱的故事。 他们曾经因为爱情结婚，但现在洪海仁（金智媛 饰）被宣布生命仅剩3个月，两人人展现出与众不同的夫妻关系。 」

「从第一集开始就有观众指出白贤佑的人设问题。 原本就打算离婚的他在得知老婆罹患绝症之后打算自然分手的态度才是最让人出戏的。 虽然他后来重新意识到爱情，并对自己过去的行为感到后悔，但这是典型的「后悔男」陈诉，这样的男人让人很下头。 不管再怎么讨厌妻子，在得知对方可能三个月后去世，竟然觉得欣喜，认为可以自然分开的男人，这种人居然是男主。 即使知道这是为了推动剧情发展，但仍觉得太过刻意了。 在妻子可能去世的情况下，对她重燃爱意，甚至产生了之前从未有过的嫉妒心态，这些因素都减弱了男主角的魅力。」

「比起考虑整个剧情、逻辑和角色的魅力，朴智恩编剧更急於填补眼前的某个场景，这正是她不足的地方，也是妨碍观众入戏最大的障碍。 虽然有人认为金赛纶一张照片带来的绯闻似乎给给整部剧的沉浸感泼了冷水。 但实际上真正打破看剧沉浸感的是缺乏魅力的男主角。 如果人设没有漏洞，剧情合理且角色情感线饱满，又岂非是一张照片就能让人出戏的？相反，金赛伦的照片对於朴智恩作家来说只是一个好的藉口而已。 」

相关内容很快就在theqoo上引爆热议，短时间内留言数就突破了600条，纷纷表示：

1. 我是因为他才看剧的，怎么可以说他毫无魅力呢？

2. 这可是金秀贤和金智媛两人撑起的剧啊，说什么男主角没有魅力，记者是疯了吗

3. 你知道有多少人是因为金秀贤才追剧的吗，记者你是编剧吗？

4. 金秀贤最近倒了大霉了，天天都是关於他的新闻

5. 他演技这么好又有魅力

6. 是男主没有魅力，而是不是金秀贤没有魅力

7. 其实我也有这种想法，男主的人设有很大问题

8. 在得知老婆只能活3个月时偷笑的样子太让人恶心了

9. 你是想气死粉丝吗？

10. 其实记者写的内容都蛮对的，但是标题起得.....

11. 这什么烂题目，因为这些指责他的人应该是极少数吧

12. 太奇怪了，虽然我是因为编剧前作抄袭才没看这部剧，但是金秀贤凭什么被骂这么惨

13. 收视率可是一路上涨啊

14. 我因为标题很气愤，但是看完之后居然很有共鸣，男主人设确实有缺陷

15. 编剧确实没什么能力，不过演员只不过是创作角色罢了，人设的确不怎么样

16. 为什么这么对他，明明是他演活了角色啊

17. 是角色奇怪，反而是金秀贤一直在拯救人设，不过这部剧原本就是抄袭作

18. 是不是有什么势力不允许金秀贤红啊

19. 如果不是金秀贤，我连这剧都不会看

20. 我发誓我不是金秀贤的粉丝，最近也没在追这部剧，只不过是觉得金秀贤最近是被什么人盯上了吗？

21. 这起的什么标题啊，内容倒是写得蛮好的

原文：https://theqoo.net/square/3157873506

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